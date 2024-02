NFL: Newton in Handgemenge verwickelt?

Cam Newton war am Sonntag bei einem 7-gegen-7-Jugend-Football-Turnier in Atlanta laut ESPN wohl in ein wildes Handgemenge verwickelt.

Auf einem Video ist zu sehen, wie der ehemalige MVP der NFL gegen mehrere Personen kämpfte.

Newton, der einen seiner maßgefertigten Hüte trug, wurde dabei angeblich von drei Personen am oberen Ende einer Treppe geschubst, bevor sich das Schieben, Schubsen und Greifen in Richtung einer Umzäunungslinie bewegte.

Das Video dauert weniger als 30 Sekunden, bevor die Auseinandersetzung von einem Polizisten und dem Sicherheitspersonal der Veranstaltung beim We Ball Sports x DynastyU 7v7-Turnier in der B.E.S.T. Academy aufgelöst wurde.

Newton, der Nummer-1-Pick im NFL-Draft 2011 aus Auburn, scheint in dem Video keine Schläge auszuteilen und scheint drei weitere Personen abzuwehren. Es gibt einen Schlag in Newtons Richtung, aber es ist unklar, ob der ehemalige Quarterback getroffen wurde.

Unklar ist auch, was die Auseinandersetzung ausgelöst hat.

Newton fördert Jugendliche

Newton, der aus Atlanta stammt, leitet C1N, eine 2021 gegründete Organisation, die sich darauf konzentriert, die Fähigkeiten junger Sportler im Football zu entwickeln, indem sie ihnen die Möglichkeit bietet, sich durch 7-gegen-7-Turniere und andere Veranstaltungen auf höchstem Niveau zu messen, wie es auf der Website von Newton heißt.

Weiter heißt es dort, dass die Mission der Organisation darin besteht, ein Umfeld zu schaffen, das Wachstum und Entwicklung auf und neben dem Spielfeld fördert und jungen Sportlern hilft, ihre Ziele im Footall und im Leben zu erreichen.

Versuche der Associated Press, Newtons Vertreter zu erreichen, blieben erfolglos.