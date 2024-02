NFL verkündet historische Spielansetzung - erneut Partie auch in München & Allianz Arena

Wenige Tage vor dem Super Bowl LVIII in Las Vegas hat die NFL eine gleich in doppelter Hinsicht historische Spielansetzung für den 1. Spieltag der kommenden Saison verkündet.

Wie die Liga am Montag mitteilte, werden die Philadelphia Eagles, Super-Bowl-Teilnehmer des vergangenen Jahres, in Woche 1 das erste NFL-Spiel überhaupt in Brasilien bestreiten. Auf wen Jalen Hurts und Co. dann treffen, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Neben dem Spielort ist auch die Terminierung eine historische: Die Partie steigt am 6. September, einem Freitag - damit findet zum ersten Mal seit über 50 Jahren eine Paarung des 1. Spieltags an diesem für die NFL unüblichen Wochentag statt.

NFL-Premiere in Brasilien

Zuletzt hatten die Cardinals und die Rams am 18. September 1970 ihr Auftaktspiel an einem Freitag bestritten.

Die geschichtsträchtige NFL-Premiere in Brasilien wird in der Corinthians Arena in Sao Paulo ausgetragen, der Spielstätte von Fußballklub SC Corinthians.

NFL-Commissioner Roger Goodell bezeichnete die außergewöhnliche Ansetzung als „einzigartigen Weg, unser internationales Wachstum und unsere Ambitionen zu highlighten“.

Zum zweiten Mal auch NFL-Spiel in München

Insgesamt finden in der kommenden NFL-Saison fünf Spiele der Regular Season als sogenannte International Games statt.

Neben der Partie in Brasilien stehen drei Paarungen in London und zum zweiten Mal ein Spiel in München auf dem Programm.

In der englischen Hauptstadt werden die Chicago Bears, die Minnesota Vikings und einmal mehr die Jacksonville Jaguars jeweils ein Spiel bestreiten. Für das Spiel in München stehen die Carolina Panthers als Teilnehmer fest.