NFL verkündet: Noch ein Spiel mehr in Europa

Wie die Liga am Freitagabend deutscher Zeit mitteilte, wird es nach der Premiere in Brasilien im September 2024 im Jahr darauf auch ein International Game in Spanien geben. Austragungsort wird das Estadio Santiago Bernabéu sein, die Heimspielstätte von Real Madrid in der spanischen Hauptstadt

Das ist der Plan der NFL

2024 wieder NFL-Spiel in München

In der kommenden Saison 2024 stehen in Europa einmal mehr vier Partien auf dem Programm, drei davon in London, eine unter Beteiligung der Carolina Panthers in München. 2025 ist in Deutschland dann wieder Frankfurt als Ausrichter an der Reihe.