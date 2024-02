Super-Bowl-Wirbel: Schmutziger Trick im Teamhotel?

Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs möchten die Strapazen der diesjährigen Saison mit dem Gewinn des Super Bowls krönen. Umso wichtiger ist eine optimale Vorbereitung, in der es darum geht, mögliche Störfeuer zu zu eliminieren.

Am Donnerstagmorgen dürften die Männer aus San Francisco jedoch froh darüber gewesen sein, dass man es wirklich „nur“ mit einem Störfeuer und nicht mit einem echten Feuer zu tun hatten.

Um sechs Uhr morgens herrschte schließlich angesichts eines Feueralarms im Teamhotel am Stadtrand von Las Vegas heller Aufregung. Dann teilten die Ingenieure jedoch mit, dass es sich lediglich um einen Fehlalarm handelte. Der insgesamt 18-minütige Feueralarm kostete dem Finalisten aber natürlich trotzdem Schlaf und Ruhe.

49er glauben nicht an Zufall: “Soll mehr Öl ins Feuer gießen“

Teamkollege Nick Bosa sah das ähnlich und macht indirekt den Finalgegner für den Vorfall verantwortlich. „Ich bin sicher, dass es jemand getan hat. Es hat mich irgendwie an Philly erinnert, als diese Bauarbeiten draußen durchgeführt wurden. Es war früh am Morgen und es war, als würde man direkt vor unserem Hotel eine Brücke abreißen“, erinnerte er an das NFC Championship Game aus dem Vorjahr.