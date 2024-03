Beschlossene Sache! Nächste Regel-Revolution in der NFL

Die NFL hat weitreichende Maßnahmen zum Schutz ihrer Spieler vorgenommen. So stimmten die Eigentümer der 32 Teams während des jährlichen Ligatreffens in Orlando/Florida am Dienstag unter anderem einer Änderung der Kick-off-Regel für die kommende Saison zu.

Demnach starten alle Spieler bis auf den Kicker sowie bis zu zwei Empfänger des verteidigenden Teams innerhalb einer Zone von fünf Yards und dürfen sich erst bewegen, wenn der Ball gefangen wurde oder in der neu geschaffenen Landezone (von der Endzone bis zur 20-Yards-Linie) den Boden berührt hat. Kommt ein Ball in der Landezone runter, entfällt die Möglichkeit eines "Fair-Catchs".

NFL erhofft sich mehr Returns

Beim Touchback, also wenn der Ball durch die Luft bis in oder durch die Endzone geht, beginnt das angreifende Team anschließend auf der eigenen 30-Yard-Linie statt wie bisher an der 25-Yard-Linie. Landet der Kick in der Landezone und geht von dort in die Endzone, wird der Ball auf die 20-Yard-Linie gelegt.