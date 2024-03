NFL: Newton ätzt gegen Cousins' Vertrag

Der Wechsel von Kirk Cousins zu den Atlanta Falcons sorgt für Wirbel in der NFL. Cousins erhält in Atlanta einen absoluten Mega-Vertrag, bis zu 180 Millionen Dollar sollen dem 35-jährigen „Captain Kirk“ in den nächsten vier Jahren zustehen. Eine Summe, die bei manchen Kollegen für Unverständnis sorgt.

Nachdem bereits mehrere Experten den Wechsel kritisiert hatten, meldet sich nun auch Ex-NFL-Star Cam Newton zu Wort. In der neusten Folge des 4th & 1-Podcasts war Newton regelrecht schockiert, als der Cousins-Wechsel zu den Falcons zur Sprache kam.

„Obwohl es äußerst alarmierend ist, dass er in zwölf Jahren nur einen Playoff-Sieg errungen hat, hat er die Bank gesprengt“, erklärte der Ex-NFL-Star. Newton selbst steht seit zwei Jahren ohne Verein dar.

Von einem Fehleinkauf will der Ex-Quarterback trotzdem nicht sprechen: „Ich denke, er ist gut genug, um sie in die Lage zu versetzen, zu gewinnen. Es ist also nicht so, als wäre er eine schlechte Verpflichtung.“

Neid auf Cousins‘ Agenten

Die Sache mit dem Gehalt lässt Newton aber einfach nicht kalt. „Wer ist verdammt nochmal dein Agent? Wer zum Beispiel strukturiert das alles?“, wollte er in Hinblick auf Cousins‘ Mega-Vertrag wissen.

