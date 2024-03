NFL: Personalbeben bei den Bills - Sechs Spieler entlassen

Kurz vor dem offiziellen Start der Free Agency am 13. März, sorgen die Buffalo Bills für ein gewaltiges Personalbeben in der NFL .

Erstrundenpick und Leistungsträger entlassen

White wurde 2017 in der ersten Runde von den Bills gedraftet und überzeugte in den folgenden Jahren als Topspieler. In den vergangenen zwei Jahren wurde der Passverteidiger jedoch erst von einem Kreuzband- und anschließend einem Achillessehnenriss ausgebremst, welchen er nach wie vor auskuriert. Auch Poyer wurde in seiner Karriere einmal in den Pro Bowl gewählt.