NFL-Spiel bei minus 20 Grad: Fans mussten Gliedmaßen amputiert werden

Nun ist es bestätigt: Mehrere NFL -Fans, die am 13. Januar das Playoff-Spiel zwischen dem späteren Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins besucht hatten, mussten nach Erfrierungen Amputationen durchführen lassen, wie ein Krankenhaus in Missouri am Freitag offenbarte.

Das Research Medical Center nannte zwar keine genauen Zahlen, erklärte jedoch in einer Stellungnahme, dass es Dutzende von Personen behandelt habe, die während einer 11-tägigen Kältewelle im Januar Erfrierungen erlitten hatten. Zwölf dieser Personen - darunter auch einige, die am Spiel am 13. Januar teilgenommen hatten - mussten Amputationen vornehmen lassen, hauptsächlich an Fingern und Zehen.