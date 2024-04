Anwalt von NFL-Star Rashee Rice meldet sich nach Unfallflucht zu Wort

Nachdem NFL-Star Rashee Rice am Samstag einen Unfall verursacht hatte und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet war, wandte er sich am Mittwochabend per Instagram-Story an die Öffentlichkeit und gab an, dass er sich selbst der Polizei in der US-Stadt Dallas (Texas) gestellt hatte. Jetzt hat sich auch sein Anwalt zu Wort gemeldet.

Zunächst bestätigte er, dass sein Klient einer der beiden Raser war, die den Unfall verursacht hatten. „Er ist ein junger Mann, der einen Fehler gemacht hat“, sagte der Anwalt Royce West auf einer Pressekonferenz ohne seinen Klienten.

Rice möchte den Verletzten helfen

Zwei Fahrer hatten sich auf dem North Central Expressway ein Autorennen geliefert und anschließend die Kontrolle über ihre Autos verloren. In dem Unfall waren noch vier weitere Autos beteiligt. Vier Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, zwei wurden vorsorglich für weitere Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. „Sein Herz geht raus an die Verletzten“, ließ West ausrichten.

„Er wird alles tun, was in seiner Macht steht, um ihr Leben im Hinblick auf Verletzungen und Sachschäden wieder so normal wie möglich zu machen“, erklärt der Anwalt.

Er korrigierte zudem vorige Meldungen. Der Super Bowl-Sieger hätte hinter dem Steuer des Lamborghini Urus gesessen und nicht in der Chevrolet Corvette. Somit war es der 23-Jährige, der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in ein unbeteiligtes Auto reingefahren war. Die Corvette gehört allerdings ebenfalls dem NFL-Star, der Fahrer ist aktuell nicht bekannt.

Untersuchungen laufen

Zu sehen ist der Unfall in einem Dashcam-Video eines weiteren unbeteiligten Wagens. Die Verursacher waren anschließend von der Unfallstelle geflüchtet und hätten zuvor noch Waffen und Taschen aus den Autos mitgenommen, wie ein Zeuge berichtet. Auf die Frage nach dem Grund für die Fahrerflucht antwortete der Anwalt: „Das ist eine gute Frage, die aktuell noch untersucht wird.“ Weiter wollte er dies allerdings nicht ausführen, er erwartet allerdings eine Anklage gegen seinen Klienten.

