NFL: Packers spielen in Brasilien gegen Eagles

Neue Saison, neues internationales Spiel in der NFL! Die Green Bay Packers eröffnen ihre Saison am 6. September in Brasilien.

In Woche eins spielen die Packers in der Corinthians Arena in São Paulo gegen die Philadelphia Eagles. Das Duell ist das erste Spiel der NFL-Regular-Season in Brasilien überhaupt. Zuvor hatten bereits Spiele in England, Mexiko und Deutschland stattgefunden.

Das Spiel in Brasilien bringt zudem eine kuriose Änderung mit. Denn erstmals seit 50 Jahren wird wieder ein Spiel zum Saisonbeginn am Freitag (amerikanischer Zeit) ausgetragen. Normal startet die Saison immer mit dem traditionellen Opening Game am Donnerstag, dem großen Spieltag am Sonntag und dem Monday Night Game.

NFL plant gleich fünf internationale Spiele

Neben dem Duell zwischen den Packers und den Eagles in Brasilien wird es in der kommenden Saison noch vier weitere Spiele geben, die Abseits der USA stattfinden werden. Neben den drei Spielen in England wird es auch wieder ein Spiel in Frankfurt geben.

Nach zwei Duellen in der vergangenen Saison in Frankfurt kehrt die NFL nun wieder zurück nach München. Das genau Match steht noch nicht fest, die Carolina Panthers werden aber als Heimteam definitiv beim Spiel in München dabei sein.

Auch die drei Heimmannschaften für die Spiele in London stehen schon fest. Jacksonville empfängt einen noch unbekannte Gegner im Wembley Stadium. Die Chicago Bears und Minnesota Vikings treten als Heimteam in den beiden Spielen im Tottenham Hotspur Stadium an.