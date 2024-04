Ryan beendet NFL-Karriere nach "Höllenritt"

Es sei ein „Höllenritt“ gewesen, sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2016/17 am Montag (Ortszeit), nach 15 Spielzeiten in der US-Profiliga ist für ihn Schluss.

Traurige Berühmtheit erlangte „Matty Ice“ am 6. Februar 2017 im Super Bowl LI in Houston/Texas. Mit den Atlanta Falcons führte Ryan gegen die New England Patriots scheinbar sicher 28:3, am Ende gewann das Team um Superstar Tom Brady mit 34:28 nach Verlängerung.