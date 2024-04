Verrückter Ruhestand: NFL-Star verliert seinen Super-Bowl-Ring

Auch wenn Jason Kelce seinen Super-Bowl-Sieg zum Ende der Saison 2017 wohl nie vergessen wird, hat er nun das womöglich wertvollste Erinnerungsstück an diesen Triumph verloren. In seinem Podcast New Heights erzählte er von der verrückten Geschichte des Verlusts.

Bei einem von ihm und seinem prominenten Bruder Travis Kelce organisierten Event an ihrer alten Universität in Cincinnati trat er in verschiedensten Spielen gegen andere Sportler und Akademiker an. In einem Spiel musste Kelce in einen mit Skyline Chili gefüllten Pool eintauchen. Skyline Chili gelten in der Region als Soßenspezialität für Hot Dogs oder Spaghetti.

Doch dieses Spiel wurde dem ehemaligen Center der Philadelphia Eagles zum Verhängnis. „Ich habe wirklich meinen Super-Bowl-Ring in dem Event verloren“, verriet der 36-Jährige. Trotz ausgiebiger Suche konnte keiner den Ring finden.

„Wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Und all das Zeug wurde jetzt weggeworfen, ich denke also, dass ich nun mit Sicherheit annehmen kann, dass mein Super-Bowl-Ring nun auf einer Deponie irgendwo im Dreiländereck in der Nähe von Cincinnati ist“, sagte Kelce. Er ergänzte: „Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde“.

Mittlerweile scheint er sich aber mit dem Verlust abgefunden zu haben. Er meldete den Verlust des besonderen Erinnerungsstücks seiner Versicherung, an einer Erstattung glaubt er allerdings nicht. Trotzdem soll der Originalring ersetzt werden.

Kelce in den Schlagzeilen

Immer wieder schaffte es der Ex-Footballspieler in die Schlagzeilen - und das trotz Ruhestand. Erst kürzlich war er Teil von WrestleMania und sprang in Anlehnung an „Bills Mafia“ durch einen brennenden Tisch.

Anfang März hatte Kelce seine beeindruckende Karriere beendet. Der US-Amerikaner verbrachte seine ganze Profilaufbahn in Philadelphia und erntete sieben Pro-Bowl-Nominierungen sowie sechs All-Pro-Auszeichnungen.