NFL in München: Verkaufsstart der Tickets und Preise stehen fest

von SPORT1 11.06.2024 • 15:38 Uhr Im November steigt in der Münchner Allianz Arena das nächste NFL-Spiel in Deutschland. Jetzt gibt es Informationen zum Ticketverkauf für das Duell der Carolina Panthers mit den New York Giants.

Die Termine für den Verkauf der Tickets für das nächste NFL-Spiel in Deutschland stehen fest. Am 10. November treffen in der Münchner Allianz Arena ab 15:30 Uhr die Carolina Panthers und die New York Giants aufeinander.

Die Einzeltickets für das Munich Game 2024 gehen am Dienstag, den 25. Juni 2024 (12 Uhr MEZ) in den freien Verkauf. Die Preise starten bei 41,75 Euro für unter 16-Jährige (Kategorie 6) und gehen hoch bis auf 207 Euro (Kategorie 1). Pro Kunde können maximal vier Tickets erworben werden.

NFL-Tickets: Großer Ansturm erwartet

Bereits eine Woche vorher, am 18. Juni (12 Uhr MEZ), beginnt der Vorverkauf für die Premium-Pakete, die teurer sind als die normalen Tickets.