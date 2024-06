NFL-Welt unter Schock! Legende plötzlich verstorben

Große Trauer bei den Dallas Cowboys und der NFL : Larry Allen, der Offensive Lineman der Dallas Cowboys und einer der besten Spieler der 90er Jahre, ist während eines Familienurlaubs in Mexiko überraschend gestorben. Der Hall of Famer wurde nur 52 Jahre alt.

In einem Statement der Cowboys heißt es: „Larry, bekannt für seine großartige Athletik und seine unglaubliche Stärke, war einer der am meisten respektierten und versiertesten Offensive Linemen, die je in der NFL gespielt haben. Seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit waren ebenfalls Charakteristiken seiner Karriere. Dadurch diente er auch als Inspiration für viele andere Spieler und definierte, was es hieß, ein großartiger Teamkollege, Wettkämpfer und Gewinner zu sein.“