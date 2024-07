Lamar Jacksons mysteriöse Krankheiten: Wie der Ravens-Quarterback trotz gesundheitlicher Rückschläge glänzt

von SPORT1-AI 30.07.2024 • 11:53 Uhr Lamar Jackson, Star-Quarterback der Baltimore Ravens, verpasst seit seinem NFL-Debüt 2018 regelmäßig Trainings wegen Krankheiten, die nicht COVID-bedingt sind.

Owings Mills, Md. – In Lamar Jacksons sieben Saisons in der NFL hat den zweifachen MVP häufiger eine Krankheit ausgebremst als die meisten Defensiven der Liga. Seit seinem Draft 2018 durch die Baltimore Ravens hat Jackson in jeder Saison mindestens ein Training wegen Krankheit verpasst. Insgesamt musste er bereits 12 Trainingseinheiten aufgrund nicht-COVID-bedingter Krankheiten aussetzen, darunter vier in der ersten Woche des diesjährigen Training Camps.

Jacksons Krankheitsgeschichte

Nach dem Training am Montag, seinem zweiten vollen Trainingseinheit im Camp, wurde Jackson gefragt, warum er so häufig krank wird. "Man, ich denke manchmal darüber nach, weil ich in Louisville nie krank war," sagte Jackson in seiner ersten Mediensitzung des Training Camps. "Ich war nie krank, aber es kommt und geht."

Jackson glaubt nicht, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt. "Man weiß wirklich nie, wann einen der Virus trifft, aber mich hat es erwischt," sagte Jackson. "Jetzt geht es mir gut."

Ein Rückblick auf die ersten Jahre

Jacksons erste bedeutende Krankheit bei den Ravens geht auf die Vorbereitung für seinen ersten NFL-Start zurück. Mitte der Saison 2018 wurde Jackson wegen Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert, drei Tage bevor er den verletzten Joe Flacco ersetzte. Nachdem er wieder fit war, führte Jackson Baltimore zu einem 24-21 Sieg über die Cincinnati Bengals und wurde der erste Quarterback in der Super Bowl Ära, der in seinem ersten Karrierestart 100 Yards erlief.

In den folgenden Jahren verpasste Jackson jeweils ein Training wegen Krankheit in 2019 und 2020. 2021 musste er aufgrund von Krankheit drei Trainingseinheiten aussetzen. 2022 und 2023 verpasste er jeweils ein Training. Allerdings hat Jackson nur ein Spiel – einen Sieg Baltimores in Chicago im November 2021 – wegen Krankheit verpasst.

Sorgen um eine chronische Erkrankung?

Auf die Frage, ob die Ravens besorgt seien, dass es sich bei Jackson um eine chronische Erkrankung handeln könnte, erklärte Coach John Harbaugh, dass jeder Spieler jährlich einen Gesundheitscheck durchläuft. "Lamar wird getestet ... alle unsere Jungs werden gründlich getestet, besonders wenn sie krank sind," sagte Harbaugh. "Sie prüfen jede Möglichkeit."

Jacksons Ambitionen

Wenn Jackson gesund ist, gehört er zu den besten Playmakern der NFL. In seinen ersten sechs Saisons wurde er zweimal zum NFL MVP gewählt, was ihn zu einem der schnellsten Spieler macht, die diese Auszeichnung zweimal erhielten. Auf die Frage, ob der Gewinn eines Super Bowls der letzte Meilenstein in seiner Karriere sei, sagte Jackson: "Das war seit 2018 das erste Kästchen, das ich abhaken wollte. Ich sagte das am 26. April, wann immer ich gedraftet wurde, ich sagte das, und ich meinte das. Das ist das höchste Level dieses Spiels, das wir spielen. Also, du musst als Champion rausgehen. Das ist, was ich will, als Champion bezeichnet zu werden – nicht nur hier und da MVP. Ich will ein Champion sein."