NFL trauert: Der Held des "Mile High Miracle" ist tot

Große Trauer in der NFL: Der einstige Super-Bowl-Held Jacoby Jones stirbt im Alter von nur 40 Jahren. Berühmt wurde er auch durch das „Mile High Miracle“.

Große Trauer in der NFL: Der einstige Super-Bowl-Held Jacoby Jones stirbt im Alter von nur 40 Jahren. Berühmt wurde er auch durch das „Mile High Miracle“.

Die Baltimore Ravens und die NFL trauern um Jacoby Jones. Der ehemalige Wide Receiver ist im Alter von 40 Jahren verstorben, wie das Team am Sonntag bestätigte.

Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt. Erst am 11. Juli hatte Jones noch seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Held beim „Mile High Miracle“

Jones spielte neun Jahre lang in der NFL. 2007 wurde er von den Houston Texans gedraftet, nach fünf Jahren bei den Texanern folgten drei Jahre in Baltimore, 2014 absolvierte er seine letzte Spielzeit bei den Pittsburgh Steelers.

Im AFC Divisional Game bei den Denver Broncos lagen die Ravens im 4. Viertel 41 Sekunden vor Ende des Spiels mit 28:35 zurück, als Jones einen 70-Yard-Touchdownpass von Quarterback Joe Flacco fing und sein Team so noch in die Verlängerung rettete. Erst in der 2. Overtime gewann Baltimore durch ein Field Goal.