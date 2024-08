Aaron Rodgers und Garrett Wilson klären Missverständnis bei Jets

von SPORT1-AI 01.08.2024 • 08:33 Uhr Aaron Rodgers und Garrett Wilson klären Missverständnisse im Training der New York Jets. Beide betonen, dass ihre hitzigen Diskussionen konstruktiv und Teil ihres Wettbewerbsgeistes sind.

Florham Park, N.J. – In den letzten Tagen sorgten New-York-Jets-Quarterback Aaron Rodgers und Wide Receiver Garrett Wilson für Aufsehen, als sie sich am Spielfeldrand in hitzige Diskussionen verwickelten. Diese Szenen verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und ließen Spekulationen über Spannungen zwischen den beiden aufkommen. Doch Rodgers stellte am Mittwoch klar, dass ihre Beziehung intakt sei und die intensiven Momente nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

„Gute Gespräche“

„Er muss auf meine Seite kommen, aber ich muss auch auf seine Seite kommen, weil er ein ganzes Buch hat, das ich vollständig verstehen muss – Fähigkeiten, Rhythmus und all die verschiedenen Dinge, die er da draußen macht“, erklärte Rodgers nach dem Training. „Diese Gespräche sind gut. Sie mögen viel hitziger erscheinen, als sie sind, aber danach lächelt meist einer von uns.“

Am Samstag und erneut am Dienstag wurden Rodgers und Wilson in intensiven Gesprächen nach Spielzügen gesehen, bei denen es offenbar Missverständnisse gab. Beide gestikulierten mit den Armen und sahen aus wie zwei Menschen, die in einem Streit verwickelt sind. Doch Wilson spielte das Ereignis herunter und betonte, dass sie wettbewerbsorientierte Spieler seien, die es richtig machen wollen.

Wettbewerbsgeist und Leidenschaft

„Es ist wirklich erhellend für mich jedes Mal, wenn wir solche Probleme haben, trotz des Aussehens, einfach weil ich ein emotionaler, leidenschaftlicher Typ bin“, sagte Wilson. „Wenn wir verlieren, könnte ich auf eine bestimmte Weise aussehen, aber in Wirklichkeit helfen mir all diese Gespräche, besser für Aaron zu sein, weil er dein Leben wirklich einfach machen kann. Für mich ist es meine Aufgabe, auf meine Details zu achten, und er hat mich auf diese Details hingewiesen.“

Rodgers, der in den letzten Tagen besonders unzufrieden mit der allgemeinen Nachlässigkeit war, zeigte sich auf dem Feld besonders vokal und drückte seinen Unmut über die Teamkollegen aus. Er nannte es „gutartiges“ Verhalten und sagte: „Ich mag es, die Jungs dazu zu bringen, mehr an sich zu glauben, als sie es zu diesem Zeitpunkt vielleicht tun.“

Schlüssel zur Jets-Saison

Die Dynamik zwischen Rodgers und Wilson ist einer der Schlüssel zur Saison der Jets. Wilson hat zwei aufeinanderfolgende Saisons mit über 1.000 Yards erzielt, aber seine Chemie mit dem Star-Quarterback wurde letzte Saison unterbrochen, als Rodgers sich beim vierten Spielzug des ersten Spiels die linke Achillessehne riss. Wie Wilson bemerkte, versuchen sie, die verlorene Zeit aufzuholen.

Rodgers ist ein anspruchsvoller Quarterback, der präzise Routen von seinen Receivern erwartet, besonders zwischen den 20-Yard-Linien. In der Red Zone, so sagte er, gibt es mehr „Freiheit“ für die Receiver, Routen basierend auf Sichtanpassungen zu laufen. Vielleicht nicht zufällig, verbanden sich Rodgers und Wilson in der Mittwochspraxis für vier Touchdowns bei Red-Zone-Spielzügen.

Vertrauen und Kommunikation

Vor einem Jahr hielten sich die Jets-Receiver meist zurück, um Rodgers aus Respekt vor ihm nicht zu widersprechen, aber jetzt, da sie ihn besser kennen, sind sie eher bereit, ihre Meinung zu äußern. Wilson sagte, er sei „definitiv komfortabler“ darin, seine Gedanken mit dem viermaligen MVP zu teilen.

„Die Besten haben das immer getan, und ich genieße das“, sagte Rodgers. „Ich liebe einen guten Austausch, solange wir am Ende entweder zustimmen, nicht übereinzustimmen und es später noch einmal zu überdenken und zu einer Art Mittelweg zu kommen.“

Rodgers hat oft gesagt, dass Wilson das Potenzial hat, ein weiterer Davante Adams zu werden, sein ehemaliger Teamkollege bei den Green Bay Packers. Der Quarterback würde offenbar gerne wieder mit dem echten Adams, der derzeit bei den Las Vegas Raiders spielt, zusammenkommen. Bei einem Promi-Golfturnier vor dem Trainingslager sagte Rodgers einem Reporter: „Ich liebe Davante. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm zu spielen“ – ein Kommentar, der Spekulationen über einen möglichen Trade anheizte.

Klärung der Aussagen

Rodgers wurde am Mittwoch zu diesem Kommentar befragt. „Nun, ich liebe Davante auf jeden Fall“, sagte er. „Dieser spezielle [Reporter] war ein bisschen irritierend. Das sind Dinge, bei denen jemand die gleiche Frage immer wieder stellt, und ich gebe ihm einfach etwas, um ihn loszuwerden.“ Mit einem Lächeln fügte Rodgers hinzu: „Ja, aber ich glaube, ich habe über Golf gesprochen.“