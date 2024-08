Buccaneers trennen sich von Randy Gregory: Rechtsstreit und Abwesenheit belasten Team

Die Tampa Bay Buccaneers haben sich mit dem Outside Linebacker Randy Gregory auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Trainer Todd Bowles erklärte am Sonntag, dass ihm nie ein Grund genannt wurde, warum Gregory nicht zum Training Camp erschienen ist.

Rechtsstreit und Abwesenheit

Dies führte zu einer Ansammlung von Geldstrafen in Höhe von 500.000 Dollar. Die Buccaneers setzten Gregory am 23. Juli auf die Reserve/Did Not Report-Liste. Er hatte einen Einjahresvertrag im Wert von 3 Millionen Dollar mit zusätzlichen 2 Millionen Dollar an Anreizen unterschrieben.

Verpasste Trainings und Spiele

Optimismus trotz Personalsorgen

Bowles zeigte sich jedoch unbesorgt über die Tiefe auf der Position. Jose Ramirez erzielte am Samstagabend gegen die Jacksonville Jaguars drei Sacks, während der ebenfalls im zweiten Jahr spielende Outside Linebacker Markees Watts einen Sack verbuchen konnte. "Die Outside Linebacker-Position in der Verteidigung hat wahrscheinlich die meiste Tiefe von allen Positionen dort drüben, also sind wir sehr zufrieden mit den Jungs, die spielen und die sie derzeit unterstützen. Und auch mit den Jungs, die möglicherweise das Team schaffen könnten", sagte Bowles.