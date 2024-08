Caleb Williams glänzt bei beeindruckendem Preseason-Debüt für die Bears

SPORT1-AI 11.08.2024 • 09:50 Uhr Caleb Williams beeindruckt bei seinem Preseason-Debüt für die Bears mit 95 Yards und einem 101,8 Passer-Rating. Coach und Team loben seine Leistung und Zuversicht.

Der Wide Receiver der Chicago Bears, DJ Moore, konnte nicht anders, als den Rookie-Quarterback Caleb Williams nach dessen Preseason-Debüt in den höchsten Tönen zu loben. Williams‘ Gesamtleistung? „Hervorragend“, sagte Moore. Die Fähigkeit des Quarterbacks, Würfe im Lauf zu machen, was zu seinem besten Wurf des Tages führte, einem 26-Yard-Pass zu Tight End Cole Kmet? „Unübertroffen“, behauptete der Receiver.

{ "placeholderType": "MREC" }

Williams' Selbstbewusstsein nach dem Debüt

Während Williams selbst zurückhaltender war und seine Leistung während der zwei Serien im 33:6-Sieg der Bears über die Buffalo Bills analysierte, verließ der Nr. 1 Pick sein NFL-Debüt mit Zuversicht hinsichtlich der Richtung, in die er und die Offense der Bears steuern. „Es ist klar, dass es Preseason ist und dass nicht jeder seine Looks und das, was er gegen uns tun würde, zeigt, und umgekehrt“, sagte Williams.

"Aber es fühlt sich definitiv gut an, da draußen zu sein. Das letzte Mal, dass ich auf dem Feld war, abgesehen vom Training, war am 18. November. So lange ohne etwas auszukommen, ist hart. Aber es war großartig. Die Jungs haben es mir leicht gemacht – ich spreche von unseren anderen Spielern – sie waren von Anfang an großartig. Mein Fortschritt, ich würde meinen Fortschritt und die Unterstützung ihnen zuschreiben. Sie waren großartig. Da draußen zu sein und das Vertrauen zu haben, das wir hatten, wird nur besser werden und wir können es kaum erwarten."

Williams mit starker Statistik

Williams brachte 4 von 7 Pässen für 95 Yards an (101,8 Passer-Rating) und legte bei 20 Snaps (einschließlich Strafen) einen 13-Yard-Scramble hin. Seine Passstatistiken hätten noch beeindruckender ausgesehen, wenn nicht zwei Pässe fallen gelassen worden wären. "Er ging raus bei dem Rollout, den ich fallen ließ, und es war ein perfekter Ball", sagte Moore. "Man muss diese haben."

{ "placeholderType": "MREC" }

Williams‘ erste Completion kam bei einem dritten und langen Versuch, nachdem eine Holding-Strafe die Offense der Bears zurückgeworfen hatte. Er zeigte Pocket-Awareness und ging alle seine Progressions durch, bevor er Moore für einen 12-Yard-Gewinn fand. Diese spezielle Spielzug zeigte laut Bears-Coach Matt Eberflus Williams‘ Fähigkeit, zurückzukämpfen.

„Es sind die Früchte seiner Arbeit“, sagte Eberflus. „Er hat sich im Training den Hintern aufgerissen und sogar davor, den ganzen Sommer über. Es ist gut, sagen zu können, dass all diese Drill-Arbeit, all die Dinge, die ich gemacht habe, sich auszahlen und ich die Verbesserungen sehen kann. Wir werden uns dieses Tape ansehen und zurückblicken und sagen, was kann ich daraus lernen? Es gibt viele Dinge, die man aus diesem Prozess lernen kann, diese Reps zu bekommen, wie er es im Training tut, wenn er gegen die 1-Defense spielt.“

In aufeinanderfolgenden Drives führte Williams die Bears in die Red Zone. Ein Laufspiel, das bei einem dritten und eins gestoppt wurde, und ein unvollständiger Pass zu Rookie-Receiver Rome Odunze brachten Chicago in Position, zwei Field Goals zu erzielen und eine 6:0-Führung zu übernehmen, bevor Williams‘ Tag vorbei war. „Es gibt sicherlich Positivität“, sagte Eberflus über Williams‘ Debüt. „Wir werden das nicht unterdrücken. Ich habe das Gefühl, dass wir als Football-Team noch viel Arbeit vor uns haben und viele Dinge erreichen müssen, nicht nur Caleb. Wir alle müssen gut um ihn herum spielen. Es ist wichtig, dass wir uns weiter verbessern, bevor das erste Spiel kommt.“

Williams zeigt sich selbstbewusst

Williams‘ Selbstbewusstsein fiel seinen Teamkollegen an einem Nachmittag auf. Der Quarterback war „laut und präzise“ bei der Übermittlung der Ansagen im Huddle und strahlte ein Selbstvertrauen aus, das von seinen Teamkollegen gespürt wurde. Chicago plant, Williams in den verbleibenden Preseason-Spielen gegen Cincinnati und Buffalo zwischen 45 und 55 Snaps zu geben.

{ "placeholderType": "MREC" }