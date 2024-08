Justin Jeffersons Vorsichtsmaßnahme: Vikings-Star setzt auf Prävention und Erholung

von SPORT1-AI 03.08.2024 • 09:36 Uhr Vikings-Star Justin Jefferson pausiert im Training, um eine erneute Oberschenkelverletzung zu vermeiden. Er arbeitet intensiv an seiner Fitness und Vorsorge.

Die Minnesota Vikings haben ihrem Star-Receiver Justin Jefferson am Mittwoch eine Pause vom Training gegönnt, passend zum geplanten freien Tag des Teams am Donnerstag. Als er am Freitag auf das Feld zurückkehrte, machte Jefferson deutlich, dass er und die Vikings erhebliche Schritte unternehmen, um eine erneute Verletzung der rechten Oberschenkelmuskulatur zu vermeiden, die ihn in der vergangenen Saison sieben Spiele kostete.

Übervorsicht als neue Strategie

„Ich habe solche Angst, dass es wieder passiert, dass ich übervorsichtig bin“, sagte Jefferson. „Ich versuche nur, meinen Körper auf die richtige Weise zu pflegen und neue Dinge zu finden, die ich in meinen Alltag integrieren kann, um mir während der Saison besser zu helfen. Ich habe definitiv mehr an meinen Oberschenkelmuskeln gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich verletzungsfrei bleibe.“

Jefferson, der diesen Sommer 25 Jahre alt wurde, hatte in den vergangenen Jahren fast an jedem Trainingsteil der ersten Mannschaft teilgenommen. In der vergangenen Saison spielte er 97 Prozent der regulären Snaps der Vikings, bevor er sich in Woche 5 verletzte.

Datenbasierte Vorsichtsmaßnahmen

Wie die meisten Teams verfolgen die Vikings Belastungsdaten während des Trainings und nutzen diese, um zu beurteilen, ob ein Spieler nahe an den physischen Stressleveln ist, die zu einer Verletzung führen können. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Jefferson diesen Sommer auch nur die geringste Beeinträchtigung der Oberschenkelmuskulatur oder andere gesundheitliche Probleme hatte, und Trainer Kevin O'Connell ging sogar so weit, zu sagen, dass die Vikings keinen speziellen Wartungsplan für Jefferson haben.

„Er hat während der letzten Saison viel über seinen Körper gelernt“, sagte O'Connell, „und wir versuchen, ihn diesen Sommer nicht in die Gefahrenzone zu drängen. Wir wollen sicherstellen, dass seine Fortschritte im Trainingslager die richtigen Fortschritte sind, nachdem er zum ersten Mal eine solche Verletzung hatte.“

Optimale Vorbereitung für die Saison

„Es geht mehr um den Dialog, den er mit [Vizepräsident für Spieler-Gesundheit und -Leistung Tyler Williams] und mir führt und sicherzustellen, dass unser Plan für ihn im August ihn in seine beste, optimale physische Fußballform bringt und bereit ist, loszulegen, während er sich auch taktisch auf die Saison vorbereitet“, fügte O'Connell hinzu.

Schließlich, so Jefferson, werde seine Angst vor einer erneuten Verletzung nachlassen. „Ich werde an den Punkt kommen, an dem ich nicht mehr daran denke“, sagte er, „einfach weil ich es so weit pushen werde, dass es stark genug ist, dass es nicht wieder passiert. Es geht darum, das Vertrauen darin zu haben, und ich kann rausgehen und frei spielen.“