Malik Nabers: Der neue Star im Trainingscamp der New York Giants

von SPORT1-AI 07.08.2024 • 15:28 Uhr Malik Nabers beeindruckt im Trainingscamp der New York Giants mit herausragenden Leistungen und entwickelt eine starke Chemie mit QB Daniel Jones. Große Erwartungen für die Saison.

Die New York Giants haben in diesem Sommer einen neuen NFL-Star in der Mache: Rookie-Wide-Receiver Malik Nabers. Bereits in den ersten Trainingseinheiten hat Nabers gezeigt, dass er das Potenzial hat, ein echter Gamechanger zu sein. Besonders beeindruckend war eine Sequenz im Training am vergangenen Freitag, als Nabers in drei aufeinanderfolgenden Spielzügen gegen den besten Cornerback der Giants, Deonte Banks, brillierte.

Drei Spielzüge, drei Erfolge

In der glühenden Sommerhitze von East Rutherford, New Jersey, zeigte Nabers, was in ihm steckt. Im ersten Spielzug schaffte er es, mehrere Yards Abstand zu Banks zu gewinnen und eine einfache Completion zu erzielen. Im zweiten Spielzug beschleunigte er das Feld hinunter, stoppte abrupt und arbeitete sich zurück zum Quarterback für einen weiteren Fang. Im dritten und letzten Spielzug, trotz enger Deckung von Banks in der Red Zone, positionierte Nabers seinen Körper perfekt zwischen Verteidiger und Quarterback und machte einen schwierigen, umkämpften Fang, während er zu Boden ging. Drei Spielzüge, drei Fänge, drei verschiedene Wege zum Erfolg.

Teamkollegen und Trainer sind beeindruckt

„Ich fühle, dass dieser Sommer eine Bewertung dessen ist, was ich kann und was ich nicht kann. Es gibt nicht viel, was ich nicht kann. Je öfter ich Spielzüge mache, desto mehr Möglichkeiten werden sich mir bieten“, sagte Nabers selbstbewusst. Auch sein Teamkollege, Wide Receiver Wan'Dale Robinson, zeigte sich beeindruckt: „Er hat großartige Hände, fängt den Ball nicht mit dem Körper, läuft großartige Routen. Er ist explosiv und arbeitet an seinen Releases. Das Einzige, was wir bei ihm noch verbessern müssen, ist sein Selbstvertrauen und das Erlernen der Spielzüge.“

Perfekte Chemie mit Daniel Jones

Quarterback Daniel Jones und Nabers scheinen bereits eine gute Chemie zu entwickeln. Während der ersten gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Detroit Lions wurde Nabers achtmal anvisiert und fing alle acht Pässe. Insgesamt fing er 17 von 18 Pässen in den zwei Tagen mit den Lions. „Wenn der Ball in der Luft ist, erwartet er, dass er ihm gehört“, sagte Jones. „Er hat alle körperlichen Fähigkeiten der Welt – Größe, Stärke, Geschwindigkeit, Schnelligkeit, großartige Hände – und die Einstellung, dass er den Ball holen wird.“

Große Erwartungen für die kommende Saison

Die Giants planen, Nabers intensiv in ihre Offensive einzubinden. Trainer Brian Daboll ließ ihn sogar einen Spielzug während eines Trainings ansagen – eine Ehre, die normalerweise nicht einem Rookie zuteilwird. „Er war beim Wasserspender. Wir bereiteten uns auf eine Call-it-Periode vor, also ging ich zu ihm und fragte: ‚Was willst du laufen?‘ Er sagte: ‚Gib mir einen Go-Ball‘, und ich rief einen Go-Ball aus“, erzählte Daboll. Das Ergebnis war ein 50-Yard-Pass von Jones zu Nabers.

Die Zukunft sieht rosig aus

Die Giants haben es sich zur Priorität gemacht, Nabers in die Offensive zu integrieren. Jones, der sich von einer Knie-OP erholt, hat jeden ersten Team-Snap im Trainingscamp genommen, um die Chemie mit Nabers zu verbessern. Diese Verbindung erinnert an die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jones und Darius Slayton, die seit ihrem gemeinsamen Draft im Jahr 2019 besteht.