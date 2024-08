Micah Parsons überwindet Ellbogenbeschwerden und glänzt im Cowboys-Training

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 16:04 Uhr Micah Parsons dominiert trotz Ellbogenbeschwerden im Cowboys-Camp, während Daniel Jones bei den Giants seinen Rhythmus findet. Quinyon Mitchell beeindruckt bei den Eagles.

Die Trainings-Camps der NFL-Saison 2024 sind in vollem Gange, und ESPN-Reporter berichten täglich von den neuesten Entwicklungen. Ein Highlight des Camps der Dallas Cowboys war die beeindruckende Leistung von Linebacker Micah Parsons. Trotz Ellbogenbeschwerden zeigte Parsons seine Dominanz in den Team-Drills und erzielte mindestens drei potenzielle Sacks.

Besonders auffällig war eine Szene, in der er ungehindert auf Quarterback Dak Prescott zustürmte. Parsons war so begeistert von seiner Leistung, dass er das Publikum zum Jubeln aufforderte und nach einem spielerischen Wrestling-Match mit Cornerback Trevon Diggs die Menge zum Mitmachen animierte.

Daniel Jones und die Giants finden ihren Rhythmus

Nach einigen schwierigen Tagen im Training Camp der New York Giants fand Quarterback Daniel Jones am Donnerstag wieder zu seiner Form zurück. Jones warf zwei tiefe Touchdown-Pässe, einen an Malik Nabers und einen weiteren an Jalin Hyatt. Offensive Coordinator Mike Kafka erklärte, dass die anfänglichen Probleme von Jones eher auf Timing und Vertrautheit zurückzuführen seien als auf die Erholung von seiner ACL-Verletzung. Head Coach Brian Daboll zeigte sich optimistisch und betonte, dass Übung den Meister macht: "Zeit und Mühe. Weiter daran arbeiten. Wir schaffen das!"

Rookie Quinyon Mitchell beeindruckt bei den Eagles

Rookie-Cornerback Quinyon Mitchell zeigte in der ersten Woche des Training Camps der Philadelphia Eagles beeindruckende Leistungen. Besonders hervorzuheben ist seine starke Performance im ersten Training in voller Montur. Mitchell lieferte sich mehrere Duelle mit A.J. Brown und zeigte dabei eine hervorragende Deckungsarbeit. Auch gegen Britain Covey in der Endzone glänzte Mitchell mit einem spektakulären Pass-Breakup. Defensive Coordinator Nick Sorensen lobte Mitchells Explosivität und Kraft und deutete an, dass Mitchell eine bedeutende Rolle in der kommenden Saison spielen könnte.

Washingtons Jayden Daniels beeindruckt im Training

Obwohl Washingtons Coach Dan Quinn noch keinen offiziellen Starting Quarterback benennen wollte, hat Rookie Jayden Daniels in den letzten Tagen fast alle First-Team-Snaps übernommen. Daniels beeindruckte seine Teamkollegen mit seiner Fähigkeit, Deckungen zu erkennen und sich anzupassen. Am Freitag zeigte er eine beeindruckende Verbindung mit Receiver Terry McLaurin, der einen Einhand-Catch bei einem Back-Shoulder-Wurf machte. Daniels hat auch oft Tight End Zach Ertz ins Spiel gebracht und entwickelt eine gute Chemie mit seinen Receivern.

Caleb Williams glänzt bei den Bears

Caleb Williams zeigte im Training der Chicago Bears eine perfekte Leistung im 7-gegen-7-Drill und warf Touchdown-Pässe an DJ Moore und Rome Odunze. Obwohl die Team-Drills weniger erfolgreich verliefen und Williams nur einen Pass vervollständigte und eine Interception warf, konnte er sich im Zwei-Minuten-Drill wieder fangen. Head Coach Matt Eberflus betonte die Wichtigkeit von Leidenschaft und richtiger Spielweise: "Wir machen große Spielzüge in der Offensive, aber es fehlt die Leidenschaft. Das haben wir mit den Jungs besprochen und sie haben stark abgeschlossen."

Aidan Hutchinson zeigt Herz bei den Lions

Nach dem Training der Detroit Lions verbrachte Aidan Hutchinson Zeit mit dem 13-jährigen Max Robertson, der am Down-Syndrom leidet. Im Rahmen seines "Hutch's Heroes"-Programms, das Kindern mit Behinderungen zugutekommt, posierte Hutchinson für Fotos, gab Autogramme und tanzte mit Max. Hutchinson zeigte sich inspiriert: "Das ist es, worum es geht."

Zach Tom kehrt bei den Packers zurück

Die Green Bay Packers können aufatmen: Zach Tom wird nach seiner Erholung von einer Operation am Brustmuskel nächste Woche wieder ins Training einsteigen. In seiner Abwesenheit haben die Packers verschiedene Spieler auf der Position des Right Tackles ausprobiert. Head Coach Matt LaFleur betonte die Bedeutung von Toms Rückkehr für die Stabilität der Offensive Line.

Jayden Daniels beeindruckt bei den Commanders

Washingtons Rookie-Quarterback Jayden Daniels hat sich in den letzten Tagen des Training Camps als potenzieller Starter etabliert. Daniels zeigte beeindruckende Leistungen, darunter ein Einhand-Catch von Terry McLaurin bei einem Back-Shoulder-Wurf. Coach Dan Quinn will jedoch noch abwarten, wie sich Daniels weiterentwickelt.

Tyreek Hill erhält Rekordvertrag bei den Dolphins

Tyreek Hill hat einen umstrukturierten Vertrag bei den Miami Dolphins unterschrieben, der ihm über die nächsten drei Jahre 90 Millionen Dollar einbringt. Damit erhält Hill die höchste garantierte Summe für einen Wide Receiver in der NFL-Geschichte. Hill hatte sich öffentlich für einen verbesserten Vertrag ausgesprochen, ohne jedoch einen Trade zu fordern oder die finanzielle Flexibilität der Dolphins zu beeinträchtigen. So bleibt die Kerntruppe der Dolphins, bestehend aus Hill, Tua Tagovailoa und Jaylen Waddle, langfristig zusammen.

Defensive Dominanz bei den Chargers

Die Los Angeles Chargers beendeten das Training am Freitag mit einer Interception, der dritten in Folge. Insgesamt warf die Offense der Chargers drei Interceptions, was die Dominanz der Defense im Camp unterstrich. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von CB Kristian Fulton und LB Nick Niemann, die jeweils eine Interception erzielten. Trotz der Abwesenheit von Justin Herbert zeigte die Defense eine beeindruckende Leistung und dominierte das Training.