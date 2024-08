Nächstes Drama um deutsche NFL-Hoffnung

Der deutsche Football-Profi David Bada will bei den Detroit Lions noch einmal neu durchstarten. Doch eine Verletzung bremst den Tackle brutal aus - wieder einmal.

Im Preseason-Spiel gegen die New York Giants hatte sich der 29-Jährige einige Tage zuvor ohne Fremdeinwirkung verletzt. Bereits kurz nach der Partie hatte Campbell verkündet , dass bei Bada eine Verletzung an der Achillessehne vorliegt, US-Medien sprachen von einem Achillessehnenriss.

NFL: Bada wollte bei Commanders den Durchbruch schaffen

Seine Karriere hatte Bada zunächst in seiner Heimatstadt bei den Munich Cowboys begonnen, später ging es zu den Ingolstadt Dukes und den Schwäbisch Hall Unicorns, wo er Meister und Vizemeister wurde.

2020 gelang ihm der Sprung in die NFL . Über das International Player Pathway Program konnte er sich beim Combine für ausländische Spieler beweisen und wurde schließlich von den heutigen Washington Commanders (damals noch Redskins, Anm.d.Red.) in den Practice Squad geholt.

Lob für deutschen Tackle

„Du hast also die Zeit, ihn sich entwickeln und wachsen zu sehen. Meiner Meinung nach dauert der Prozess immer so zwei bis zweieinhalb Jahre bis du siehst, ob er eine Chance hat und David kommt ziemlich nah an diesen Punkt“, lobte Rivera.