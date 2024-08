NFL: Chaos im Training! Fünf Kämpfe bei den Seattle Seahawks sorgen für Aufsehen

von SPORT1-AI 08.08.2024 • 08:43 Uhr Beim Training der Seattle Seahawks brechen fünf Kämpfe aus, darunter auch zwischen DeKaylin Metcalf und Tre Brown. Coach Mike Macdonald lobt die Intensität, mahnt aber zu mehr Teamgeist.

Am Mittwoch ging es beim Training der NFL-Franchise Seattle Seahawks heiß her. Mindestens fünf Kämpfe brachen während der Einheit aus, darunter ein Vorfall, bei dem der Star-Receiver DeKaylin Metcalf mit einem Helm auf Cornerback Tre Brown schwang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es war das hitzigste Training der Seahawks in jüngster Erinnerung, und die Auseinandersetzungen setzten sich sogar fort, nachdem der neue Coach Mike Macdonald das Training kurzzeitig unterbrochen hatte, um das Team anzusprechen.

Seahawks-Coach stolz auf die Intensität

„Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt“, sagte Macdonald im Anschluss im Interview mit dem NFL Network. „Ich bin stolz darauf, wie wir heute reagiert haben. Wir kamen raus und waren bereit zu trainieren. Ich weiß nicht, wie die genauen Zahlen sind, aber wir waren die letzten 14 von 16 Tagen draußen. Ich denke, wir sind es leid, ständig gegeneinander anzutreten, aber die Jungs sind motiviert. Wir hatten ein großartiges Training und freuen uns auf Samstag.“

Die Kämpfe begannen, als Tre Brown und Receiver Jake Bobo am Ende eines Spielzugs in einer 11-gegen-11-Übung aneinandergerieten und Schläge austauschten. Brown landete einen Treffer, nachdem Bobos Helm abgegangen war, was zu einer blutigen Nase bei Bobo führte. Ein paar Minuten später, während ein Athletiktrainer Bobo an der Seitenlinie behandelte, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tight End Pharaoh Brown und Linebacker Tyrel Dodson gerieten aneinander, nachdem Brown einen harten Treffer von Dodson auf Running Back Ken Walker III kritisiert hatte, der gerade die Endzone überquerte. Kurz darauf gingen Brown und Metcalf aufeinander los. Während Teamkollegen versuchten, die beiden zu trennen, griff Metcalf Browns Helm und schwang ihn, wobei er Safety K‘Von Wallace traf, der dazwischen gehen wollte.

Macdonalds klare Worte

Coach Macdonald unterbrach daraufhin das Training und brachte das Team um sich. Doch die Kämpfe gingen weiter: Receiver Dee Eskridge und Cornerback Carlton Johnson gerieten später in derselben 11-gegen-11-Periode aneinander. Wenige Minuten später, als offensive und defensive Linemen in Eins-gegen-Eins-Duellen aufeinandertrafen, führte eine späte Schubserei von Guard Christian Haynes gegen Edge Rusher Derick Hall zu einer Schlägerei, die in der Ausweisung beider Spieler vom Training endete.

Macdonald wurde im NFL Network gefragt, wo die Grenze beim Kämpfen im Training liege. „Wir sind gerade an der Grenze, und ich denke, die Jungs realisieren das“, sagte er. „'Hey, lasst uns aufeinander aufpassen.' Wir wollen definitiv keine Kämpfe hier draußen, vor allem nicht gegen unsere eigenen Teamkollegen. DK hat am Ende des Trainings eine großartige Botschaft vermittelt und alles ins rechte Licht gerückt. Die Jungs haben es richtig beendet. Ich bin stolz auf unser Team.“