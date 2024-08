NFL: Eagles holen neuen Receiver

Dotson als Lösung für die WR3-Position

Obwohl Dotson einige Highlight-Momente hatte, fehlte es ihm an Konstanz. Seine 13,4 Prozent Targets per Route Run und 0,86 Yards per Route Run gehörten zu den niedrigsten Werten unter den Wide Receivern in der letzten Saison. Auch seine Drop-Rate von 7,4 Prozent war die zehnthöchste in der NFL. In Philadelphia wird er sich in einer Offensive behaupten müssen, die stark auf Brown, Smith und Tight End Dallas Goedert fokussiert ist. Zudem plant das Team, den kürzlich verpflichteten Running Back Saquon Barkley in das Passspiel einzubinden.