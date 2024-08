NFL: Rekordvertrag für Star-Cornerback

Terrells beeindruckende Karriere

A.J. Terrell, der 25-jährige Abwehrspieler, wurde 2020 von den Falcons mit dem 16. Pick im NFL Draft ausgewählt. Seitdem hat er sich als einer der besten Cornerbacks der Liga etabliert und wurde 2021 in das Second-Team All-Pro gewählt. In dieser Saison verzeichnete er drei Interceptions und 16 verteidigte Pässe, was ihn auf den sechsten Platz in der NFL katapultierte. Obwohl er seitdem keine Interception mehr erzielt hat, konnte er in seinen vier NFL-Saisons insgesamt 36 Pass-Breakups verbuchen.