NFL: Star-QB gibt Comeback

SPORT1-AI 20.08.2024 • 09:26 Uhr Justin Herbert von den Los Angeles Chargers kehrt nach einer Fußverletzung ins Training zurück. Coach Harbaugh zeigt sich darüber begeistert.

Die Los Angeles Chargers können aufatmen: NFL-Quarterback Justin Herbert ist am Montag erstmals seit seiner Diagnose einer Plantarfaszienverletzung im rechten Fuß am 31. Juli wieder ins Training eingestiegen. Herbert hatte zwei Wochen lang an der Seitenlinie in einem Gehgips verbracht, doch das Team hatte bereits bei der Diagnose angekündigt, dass er zum Saisonstart bereit sein würde, nachdem er ein „schrittweises Rückkehrprotokoll“ durchlaufen hätte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es fühlte sich großartig an“, sagte Coach Jim Harbaugh, als er gefragt wurde, wie es war, seinen Starter wiederzusehen. Harbaugh war während des gesamten Verletzungsprozesses zuversichtlich, dass Herbert keine Probleme haben würde, sich an die neue Offense anzupassen. Bereits im letzten Monat sagte er, dass es „volle Fahrt voraus“ sei, auch ohne Herbert auf dem Feld.

Teamchemie bleibt erhalten

"Die Vorbereitung, die Arbeit geht weiter", sagte Harbaugh damals. "Er ist nicht auf dem Feld, im Training, aber im Besprechungsraum, immer noch im Trainingsumfeld, diese Chemie, die man mit den Positionsspielern, mit seinen Teamkollegen aufbaut, die bleibt erhalten."

Herbert bewegte sich in der ersten Woche des Camps ohne Einschränkungen, überließ dann aber Easton Stick, Max Duggan und Luis Perez das Feld. In einer 13:9 Niederlage gegen die Los Angeles Rams am Samstag warfen Stick und Perez zusammen für 160 Yards ohne Touchdown, wobei Stick einmal abgefangen wurde. Max Duggan, der im Preseason-Auftakt gegen die Seattle Seahawks spielte und vier von sieben Pässen für 41 Yards anbrachte, wurde am Montag entlassen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Herbert glänzt im Training

Am Montag nahm Herbert nicht an den Vollteam-Übungen teil, bekam aber viele Snaps während der 7-gegen-7-Drills. Harbaugh fügte hinzu: „Er sah großartig aus. Kein Leistungsabfall, punktgenaue Genauigkeit. Er sah wirklich gut aus.“

Herbert war in seinen ersten vier Saisons einer der beständigsten Quarterbacks in der NFL. Er startete 62 aufeinanderfolgende Spiele, die zweitlängste aktive Serie eines Quarterbacks, bevor eine Fraktur seines rechten Zeigefingers in Woche 14 der letzten Saison seine Spielzeit beendete. Stick blieb in den letzten vier Spielen der Chargers sieglos.