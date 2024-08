NFL-Star verteidigt kontroverse Rede

von SPORT1-AI 08.08.2024 • 10:46 Uhr Chiefs-Kicker Harrison Butker verteidigt seine sexistische und homophobe Rede, mit der er im Frühjahr weltweit für Empörung gesorgt hatte. Seine Teamkollegen respektieren dennoch seine Meinungsfreiheit.

Harrison Butker, der langjährige Kicker der Kansas City Chiefs, hat sich als introvertiert beschrieben, der seine Privatsphäre schätzt. Dennoch fühlte er sich verpflichtet, eine Rede bei der Abschlussfeier des Benedictine College, einer kleinen katholischen Schule im ländlichen Kansas, zu halten.

„Ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Liga und habe eine Plattform“, sagte Butker. „Mit dieser Plattform kommen Menschen, die wollen, dass ich sage, was ich für sehr wichtig halte.“

Kontroverse Aussagen bei Abschlussrede

Butker hielt seine Rede am 11. Mai, die er nach eigenen Angaben monatelang vorbereitet hatte. Seine Kommentare wurden als anti-homosexuell und sexistisch empfunden. Unter anderem kritisierte Butker den Pride Month und sagte, dass es für eine Frau wertvoller sei, Hausfrau zu sein, als im Berufsleben Erfolg zu haben.

Am Mittwoch bekräftigte Butker seine Aussagen. „Ich werde hinter dem stehen, was ich sage“, betonte er. „Ich betrachte die Offseason als eine Art fünfmonatigen Zeitraum, in dem ich mich einfach als Harrison Butker und als gläubiger Katholik präsentieren kann. Und wenn dann die Saison beginnt, versuche ich mich so gut wie möglich auf den Football zu konzentrieren und keine Ablenkung für die Chiefs zu sein.“

„Versuchen, uns gegenseitig zu verstehen“

Butkers Kommentare blieben im Locker Room der Chiefs nicht unbemerkt. Er berichtete von tiefgehenden Gesprächen mit vielen seiner Teamkollegen, bei denen beide Seiten ein besseres Verständnis füreinander entwickelten: „Das ist es, was den Sport so besonders macht und Football nochmal ganz besonders. Es gibt nicht viele Sportarten, bei denen man zwischen 50 und 100 Jungs mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen hat, die alle gemeinsam für den Sieg kämpfen.“

„Man hat also einen Haufen verschiedener Persönlichkeiten, einen Haufen verschiedener Ansichten, aber wir sind alle zusammen da und versuchen, uns gegenseitig zu verstehen und zu erkennen, dass wir am Ende des Tages alle ein gemeinsames Ziel haben - und das ist, Footballspiele zu gewinnen“, so Butker.

Unterstützung von Mahomes und Kelce

Butker, der viele entscheidende Kicks in der regulären Saison und in den Playoffs gemacht hat, unterschrieb diese Woche eine Vertragsverlängerung, die ihn zum bestbezahlten Kicker der NFL macht. Mit einer Field Goal-Quote von 89,1 % hat er die zweithöchste Erfolgsquote in der Geschichte der NFL. Seine Langlebigkeit – er ist länger bei den Chiefs als alle außer vier aktuellen Spielern, darunter Patrick Mahomes und Travis Kelce – hat ihm eine einzigartige Stellung im Team verschafft.

Mahomes und Kelce äußerten sich nach Butkers Rede und sagten, dass sie zwar nicht mit vielen seiner Ansichten übereinstimmen, aber sein Recht auf diese Meinungen respektieren und ihn weiterhin als Teamkollegen schätzen. „Dass sie öffentlich gesagt haben: ‚Harrison hat all diese Aussagen gemacht, mit denen die Leute vielleicht nicht einverstanden sind, aber ich habe Harrison sieben Jahre lang seinen Job machen sehen und er ist jemand mit einem guten Charakter‘ ... Ich glaube, das hat mir sehr viel bedeutet“, sagte Butker.

„Ich möchte, dass die Leute wissen, dass egal, was ich sage – es könnte das komplette Gegenteil von dem sein, was du denkst – ich werde dich trotzdem lieben, egal welche Meinungen du hast, egal wie unterschiedlich wir sein mögen. Ich werde dich lieben und wir werden uns verstehen und wahrscheinlich gute Freunde sein."