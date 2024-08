NFL: Vertrag mit Star-Receiver der Cowboys in der Schwebe

„Wir führen vielversprechende Gespräche“, sagte Jones, obwohl bisher keine endgültige Einigung erzielt wurde. Die Verhandlungen ziehen sich bereits seit Beginn des Trainingscamps hin, ohne dass eine Lösung in Sicht ist. Der Saisonauftakt gegen die Cleveland Browns steht am 18. September bevor.

Optimismus trotz Unsicherheit

Finanzielle Aspekte der Verhandlungen

Jones fügte hinzu, dass die Verhandlungen die richtige Menge an Bedeutung und Dringlichkeit für alle Beteiligten haben. „Ich glaube, es hat die richtige Menge an allem für alle Beteiligten hier und wir werden sehen, wie es weitergeht.“

Verhandlungen mit Dak Prescott

"Und man sollte in der Lage sein, unter diesen zu arbeiten, aber wir haben es jetzt in der NFL so weit gebracht, dass man auch bei noch laufenden Verträgen Verhandlungen führt. Das tun wir gerade. Aber keiner von uns, weder Spieler noch Teams, möchte, dass dies die Vorbereitung oder die Wahrscheinlichkeit, am Eröffnungstag sein Bestes zu geben, beeinträchtigt."