Zoff um Aiyuk beendet! Neuer Mega-Deal in der NFL

SPORT1-AI 30.08.2024 • 08:24 Uhr Brandon Aiyuk verlängert bei den 49ers und wird zu einem der bestbezahlten Receiver der NFL. Bei Ja‘Marr Chase und den Bengals gibt es dagegen weiterhin Stress.

Endlich ist der Mega-Zoff beendet! Die San Francisco 49ers und Brandon Aiyuk haben ihre Vertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen.

Der Wide Receiver hat einen Vierjahresdeal über 120 Millionen Dollar unterschrieben, davon sind 76 Millionen Dollar garantiert.

Mega-Deal! Brandon Aiyuk bleibt bei 49ers

Damit bleibt der produktivste Receiver der Niners für einen weiteren Super-Bowl-Run im Team und wird auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle einnehmen.

„Es war immer die naheliegendste Lösung, auch wenn der Weg dorthin nicht immer klar war“, kommentierte Nick Wagoner, 49ers-Reporter.

Mit seinem neuen Deal rangiert Aiyuk bei den bestbezahlten Receivern auf Rang vier, gemeinsam mit dem deutschen Superstar Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) und Tyreek Hill (Cincinnati Bengals) kassiert er nun 30 Millionen im Jahr.

Topverdiener der NFL-Wideouts ist Justin Jefferson (Minnesota Vikings, 35 Mio./Jahr) vor Ceedee Lamb (Dallas Cowboys/34) und AJ Brown (Philadelphia Eagles/32).

Ja'Marr Chase und die Bengals: Ein zäher Verhandlungsprozess

Die Situation zwischen Ja‘Marr Chase und den Cincinnati Bengals bleibt dagegen angespannt. Chase war beim letzten Heimtraining vor dem zweiten Preseason-Spiel nicht anwesend, obwohl er zuvor regelmäßig, wenn auch ohne Teilnahme am Training, erschienen war.

Bengals-Coach Zac Taylor bleibt optimistisch: „Wir nehmen es Tag für Tag“, sagte er nach dem Training am Dienstag. Chase wartet auf eine Vertragsverlängerung, die jedoch erst nach der Rekordverlängerung seines ehemaligen LSU-Teamkollegen Justin Jefferson in Angriff genommen werden soll. Teampräsident Mike Brown deutete an, dass ein Deal vor Saisonbeginn unwahrscheinlich sei.

Matthew Judon zu den Falcons: Ein überraschender Trade

Die New England Patriots haben ihren besten Pass Rusher, Matthew Judon, an die Atlanta Falcons für einen Drittrunden-Pick abgegeben. Judon konnte sich mit den Patriots nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Der Trade ist ein herber Verlust für die Patriots, die sich im Umbruch befinden, aber der Drittrunden-Pick bringt wertvolle Ressourcen für die Zukunft. Keion White, der Zweitrunden-Pick der Patriots von 2023, könnte nun eine größere Rolle in der Defense übernehmen.

Alvin Kamara bleibt bei den Saints: Volle Teilnahme am Training

Alvin Kamara nimmt wieder voll am Training der New Orleans Saints teil, obwohl die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stocken.

Kamara betonte, dass er langfristige Sicherheit sucht und bei den Saints bleiben möchte: „Ich habe gesagt, ich will ein Saint sein. Ich will hier in Rente gehen“, erklärte er. Trotz der fehlenden Fortschritte in den Verhandlungen bleibt Kamara fokussiert und engagiert.

CeeDee Lamb verlängert bei den Cowboys: Vier Jahre, 136 Millionen Dollar

CeeDee Lamb hat einen neuen Vierjahresvertrag über 136 Millionen Dollar bei den Dallas Cowboys unterschrieben. Lamb, der die NFL in Receptions anführte und einen Teamrekord für Yards in einer Saison aufstellte, wird für die Cowboys in der kommenden Saison von großer Bedeutung sein.

„Jetzt, da dieser Deal abgeschlossen ist, können sich die Cowboys auf die Vertragsverlängerung von Dak Prescott konzentrieren“, berichtet Todd Archer, Cowboys-Reporter.

Jordan Love bleibt bei den Packers: Vier Jahre, 220 Millionen Dollar

Jordan Love hat rechtzeitig vor dem ersten vollgepackten Training der Green Bay Packers einen neuen Vierjahresvertrag über 220 Millionen Dollar unterschrieben. Damit verpasste er nur vier Trainingseinheiten, war aber bei allen anwesend.

Ob er den Erfolg seiner Vorgänger Aaron Rodgers und Brett Favre erreichen kann, bleibt abzuwarten. „Die Packers sind überzeugt, dass Love die Investition wert ist“, so Rob Demovsky, Packers-Reporter.

Haason Reddick fordert Trade von den Jets

Haason Reddick hat offiziell einen Trade von den New York Jets gefordert, nachdem er bereits 21 Tage im Holdout war. Die Jets reagierten mit einer klaren Ansage, dass sie ihn nicht traden werden.

Reddick, der im letzten Jahr eines Dreijahresvertrags über 45 Millionen Dollar steht, fühlt sich unterbezahlt und will einen Vertrag, der zu den besten Edge Rushers der Liga passt. Der Konflikt bleibt ungelöst.

Tua Tagovailoa verlängert bei den Dolphins: Vier Jahre, 212,4 Millionen Dollar

Die Miami Dolphins haben Tua Tagovailoa einen neuen Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen Dollar gegeben, womit er zum drittbestbezahlten Quarterback der NFL wird.

Nach minimaler Teilnahme am Training in den letzten Tagen kann Tagovailoa nun wieder voll mit seinem Team trainieren. „Es ist das neueste Beispiel dafür, dass die Dolphins ihre eigenen Talente halten“, berichtet Marcel Louis-Jacques, Dolphins-Reporter.

Trent Williams weiterhin im Holdout bei den 49ers

Trent Williams und die San Francisco 49ers haben noch keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt. Williams bleibt auf der Reserve/Did Not Report-Liste und sammelt weiterhin Strafen für sein Fernbleiben.

Coach Kyle Shanahan und General Manager John Lynch bleiben jedoch optimistisch, dass eine Einigung bald erzielt wird. „Ich glaube, wenn beide Seiten einen Deal wollen, passiert er normalerweise“, sagte Shanahan.

Tristan Wirfs verlängert bei den Buccaneers: Höchstbezahlter Offensive Lineman

Tristan Wirfs hat einen neuen Vierjahresvertrag bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben und ist nun der höchstbezahlte Offensive Lineman der NFL.