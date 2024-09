Baltimore Ravens: Historischer Fehlstart bedroht Playoff-Träume

Die Baltimore Ravens starten mit zwei Niederlagen in die NFL-Saison. Nach Niederlagen gegen die Las Vegas Raiders und die Kansas City Chiefs herrscht Krisenalarm.

Die Baltimore Ravens stehen nach einer enttäuschenden 23:26-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders vor einer schwierigen NFL-Saison. Im heimischen Stadion mussten Star-Quarterback Lamar Jackson und sein Team erneut eine bittere Pleite hinnehmen. Nach zwei Spielen ohne Sieg droht der Traum von den Playoffs in weite Ferne zu rücken. Zum ersten Mal seit neun Jahren starten die Ravens mit zwei Niederlagen in die Saison – ein historisch schlechtes Omen, denn bisher gelang es ihnen in solchen Situationen nie, die Playoffs zu erreichen.