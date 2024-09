Malik Nabers: Giants-Rookie bricht NFL-Rekorde und begeistert mit Touchdowns

SPORT1-AI 23.09.2024 • 10:30 Uhr Malik Nabers bricht als Rookie-Receiver der New York Giants Rekorde in der NFL mit 20 Receptions und drei Touchdowns in drei Spielen.

Der New York Giants Rookie-Receiver Malik Nabers hat sich in die Geschichtsbücher der NFL eingetragen. Mit 20 Receptions und drei Touchdowns in seinen ersten drei Spielen ist er laut ESPN Research der erste Spieler, dem dies gelang. Beim 21:15-Sieg über die Cleveland Browns glänzte Nabers mit acht Catches für 78 Yards und zwei Touchdowns.

Nabers jüngster Rekordhalter in der NFL

Mit gerade einmal 21 Jahren und 54 Tagen ist Nabers der jüngste Wide Receiver in der NFL-Geschichte, der in einem Spiel mehrere Touchdowns erzielte. Damit übertrifft er den bisherigen Rekordhalter Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. „Der Junge ist etwas Besonderes“, lobte Giants Linebacker Brian Burns. „Er zeigt es Woche für Woche.“

Nabers‘ außergewöhnliches Talent zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit, als er einen Ball über den Kopf von Cornerback Martin Emerson Jr. für einen 28-Yard-Gewinn fing. Später im Drive gelang ihm ein spektakulärer Fang in der Endzone, bei dem er beide Füße im Spielfeld hielt. Der No. 6 Pick des diesjährigen Drafts sicherte sich kurz vor der Halbzeit einen weiteren Touchdown und stellte damit den Rekord auf.

„Es ist einfach harte Arbeit“, erklärte Nabers. „Coach Brian Daboll hat viele Spielzüge für mich vorbereitet. Die Offense vertraut mir, den Ball zu fangen. Das zeigt, wie sehr wir eine explosive Offense sein wollen. Ich bin nur ein Schlüsselspieler in dieser Offense.“

Niederlage gegen Washington nervt Nabers

Der Erfolg kam kurz nach einem schmerzhaften Drop in der letzten Woche gegen die Washington Commanders. „Es beschäftigt mich immer noch“, gestand Nabers. „Es geht mir nicht aus dem Kopf, besonders wenn ich mit [Commanders-Quarterback] Jayden [Daniels] spreche.“

Nabers hat sich schnell als zentraler Bestandteil der Giants-Offense etabliert. Mit durchschnittlich über 12 Targets pro Spiel liefert er Rekorde und Ergebnisse. Seine 23 Receptions sind die zweitmeisten in der NFL-Geschichte eines Rookies nach drei Spielen.

„Er hat wirklich gut gespielt, und es überrascht uns nicht“, sagte Giants-Quarterback Daniel Jones. „Er hat viele große Spielzüge für uns gemacht, und ich vertraue ihm, den Ball zu holen.“

Giants-Coach von Nabers beeindruckt

Besonders beeindruckt war Coach Daboll von Nabers' unselbstsüchtigem Spiel, als er einen fehlgeleiteten Pass abwehrte und so eine potenzielle Interception verhinderte. „Dieser Spielzug sagt mehr über Malik aus als die Touchdowns“, erklärte Daboll.

Auch die Gegner nehmen Nabers‘ Fähigkeiten wahr. „Das Tape lügt nicht“, sagte Emerson. „Alles, was wir gesehen haben, war ziemlich genau.“