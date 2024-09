NFL: "Das ist nicht mehr das Spiel, das ich gelernt und geliebt habe"

Fitzpatrick wurde für einen Hit gegen Wide Receiver Adonai Mitchell bei einem missglückten Pass von Quarterback Joe Flacco bestraft: Fitzpatrick lief auf Mitchell zu, als der Ball ins Aus segelte. Obwohl er abbremste und nicht mit dem Kopf voraus ging, kollidierte er mit Mitchell. Nach Einschätzung der Schiedsrichter war die Strafe geboten, weil Mitchell in der Situation ein „defenseless player“ gewesen sei.

„Das ist nicht mehr das Spiel, das ich gelernt und geliebt habe“

„Ich dachte, wir spielen Football“, sagte der 27-Jährige: „Ich weiß nicht, was wir hier spielen. Das Spiel ist ganz anders als das, was ich gelernt und geliebt habe. Man kann niemanden mehr hart treffen, nicht mehr aggressiv sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.“