NFL-Legende enthüllt Schock-Diagnose

NFL -Legende Brett Favre hat während einer Anhörung vor dem US-Kongress bekannt gegeben, dass er kürzlich mit Parkinson diagnostiziert wurde. Diese überraschende Enthüllung machte der 54-Jährige vor dem House Ways and Means Committee, wo er über seinen möglichen Missbrauch von Steuergeldern aussagte.

Favre war der Hauptinvestor bei Prevacus, einem Unternehmen, das ein Medikament gegen Gehirnerschütterungen entwickelt und zwei Millionen Dollar aus dem Temporary Assistance for Needy Families (TANF)-Fonds erhielt. Der langjährige Quarterback wird beschuldigt, politische Verbindungen missbraucht zu haben, um öffentliche Gelder umzuleiten .

Favre spricht über „Herzensangelegenheit“

„Leider habe ich auch in ein Unternehmen investiert, von dem ich glaubte, dass es ein bahnbrechendes Medikament gegen Gehirnerschütterungen entwickelt, das anderen helfen könnte“, sagte Favre in seinen einleitenden Bemerkungen. „Und ich bin sicher, Sie werden verstehen, warum es für mich zu spät ist, denn bei mir wurde kürzlich Parkinson diagnostiziert. Dies ist auch eine Herzensangelegenheit für mich.“

Skandal um Wohlfahrtsgelder

Im Mittelpunkt des weitreichenden Wohlfahrtsfalls in Mississippi stehen mindestens 77 Millionen Dollar an TANF-Mitteln, die laut einem staatlichen Audit zweckentfremdet wurden. Favre ist einer von vielen Beklagten in einer Zivilklage, die darauf abzielt, die veruntreuten Gelder zurückzufordern. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten und wurde bislang nicht strafrechtlich angeklagt.