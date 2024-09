NFL: Packers-Star übergibt sich auf dem Ball - Folgen für Love-Ersatz

Sein Coach Matt LaFleur nahm dazu nach dem Erfolg auf der Pressekonferenz Stellung: „Ich habe Malik gefragt, warum er den Ball bei diesem Third Down nicht geworfen hat.“ Willis habe demnach angegeben, dass sich Mitspieler Josh Meyers zuvor auf den Ball erbrochen hatte - weshalb er das Spielgerät für einen Wurf offenbar nicht richtig zu Greifen bekam.

Packers Coach scherzt: „Hat er nicht zu schätzen gewusst“

Der Packers-Coach bejahte dies und antwortete: „Das war eine kritische Situation und ich hatte noch nie einen Wurf mit Erbrochenem auf dem Football... Malik hat das wahrscheinlich nicht zu schätzen gewusst.“ Besonders bitter für den Quarterback in dieser Situation: Er spielte am Sonntag ohne Handschuhe.

NFL-Star übergibt sich nicht das erste Mal auf dem Feld

„Übeltäter“ Myers schilderte nach dem Sieg, dass er auf dem Feld seinen Job machen müsse und er es deswegen zwischenzeitlich nicht verlassen habe. Er verwies zugleich darauf, dass es seine Aufgabe sei, keinen Sack zuzulassen und er aus diesem Grund seinen Gegner blocken müsse - egal in welchem Zustand er in jenem Moment war. „Das war das einzige, was mir durch den Kopf ging“, so Myers.