San Francisco 49ers: Rookie Ricky Pearsall erholt sich nach Schussverletzung – Rückkehr in Sicht

SPORT1-AI 04.09.2024 • 08:40 Uhr Rookie-Receiver Ricky Pearsall der San Francisco 49ers erholt sich nach einer Schussverletzung und plant seine Rückkehr. Keine schweren Verletzungen festgestellt.

Ein Schockmoment für die San Francisco 49ers und die gesamte NFL-Gemeinschaft: Rookie-Receiver Ricky Pearsall wurde am vergangenen Samstag bei einem bewaffneten Raubüberfall in der Union Square Gegend von San Francisco in die Brust geschossen. Pearsall, der erst kürzlich von den 49ers gedraftet wurde, befindet sich nun auf dem Weg der Besserung und plant bereits seine Rückkehr auf das Spielfeld.

Als 49ers General Manager John Lynch Pearsall im San Francisco General Hospital besuchte, war der junge Receiver bereits voller Fragen. „Ich glaube, eine seiner ersten Sorgen war, wann er wieder spielen kann“, sagte Lynch am Dienstag. „Er fragte mich... Ich wusste es nicht, aber der Chirurg war da und beantwortete seine Fragen.“

Schnelle Genesung und Rückkehr zum Team

Nur wenige Tage nach dem Vorfall wurde Pearsall aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte zum Trainingsgelände der 49ers zurück. Er wurde auf die Reserve/Non-Football Injury List gesetzt, was bedeutet, dass er mindestens vier Spiele verpassen wird. Lynch zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass Pearsall in dieser Saison noch zurückkehren und dem Team helfen kann. „Er macht sich bemerkenswert gut“, sagte Lynch. „Das ist ein ziemlich unbekanntes Terrain. Es ist nicht alltäglich, dass man mit so etwas zu tun hat... Unsere medizinischen Experten hielten es für zu viel verlangt, innerhalb der nächsten vier Wochen zurückzukehren.“

Pearsall: Keine schweren Verletzungen

Laut Lynch traf die Kugel keine Organe und es wurde kein signifikanter Nervenschaden festgestellt. Daher benötigte Pearsall keine Operation und konnte weniger als 24 Stunden nach seiner Einlieferung das Krankenhaus verlassen. „Letztendlich war das Wichtigste für uns, uns um Rickys Wohlbefinden zu kümmern, physisch, emotional und mental“, erklärte Lynch. „Er wird diese Zeit physisch, emotional und mental brauchen.“

Die Nachricht von der Schießerei verbreitete sich schnell unter den 49ers-Spielern. Jacob Cowing, ein weiterer Rookie-Receiver, sprach etwa eine Stunde vor dem Vorfall mit Pearsall und konnte es zunächst nicht glauben. „Ich dachte, es sei alles falsch“, sagte Cowing. „Ich versuchte, ihn zu kontaktieren, um zu sehen, ob die Gerüchte wahr oder falsch waren. Ich hörte nichts zurück und in diesem Moment stieg mein Adrenalin an. Ich begann zu beten, dass Gott ihn beschützt und sicher hält... Es war definitiv ein schockierender Moment.“

49ers feiern Team-Party trotz Schocknachricht

Trotz der schockierenden Nachricht fand die jährliche Team-Party der 49ers wie geplant statt. Pearsall, der im Krankenhaus lag, bestand darauf, dass die Feier weitergehen sollte. Er machte sogar eine Überraschungserscheinung via FaceTime, was für viele seiner Teamkollegen ein unvergesslicher Moment war. „Ich war besorgt um sein Leben“, sagte Guard Aaron Banks. „Es war wirklich erleichternd zu erfahren, dass er in Ordnung und gesund ist.“

Rückkehr in Sicht

In den nächsten Wochen wird Pearsall Zeit haben, sich von der Schussverletzung zu erholen. Auch seine Schulter, die er in der Preseason verletzt hatte, wird zusätzliche Zeit zur Heilung bekommen. Pearsall wird weiterhin an Team-Meetings teilnehmen und sich langsam wieder ins Team einfügen, sobald die Zeit reif ist. „Mehrere Leute sagten, dies sei das bestmögliche Ergebnis in dieser Situation“, sagte Lynch.