Brandon Aiyuk: Kreuzbandriss beendet Saison der 49ers-Star

49ers-Star Brandon Aiyuk reißt sich das Kreuzband und fällt für die Saison aus. Die Verletzung reiht sich in eine Serie von Ausfällen bei den 49ers ein. Die Sorgen um Receiver Deebo Samuel vergrößern sich.

49ers-Star Brandon Aiyuk reißt sich das Kreuzband und fällt für die Saison aus. Die Verletzung reiht sich in eine Serie von Ausfällen bei den 49ers ein. Die Sorgen um Receiver Deebo Samuel vergrößern sich.

Aiyuks Verletzung ereignete sich 48 Sekunden vor Ende des zweiten Viertels. Quarterback Brock Purdy brachte einen Pass zu Aiyuk zwischen die Defensive Backs Chamarri Conner und Trent McDuffie der Chiefs, was einen Raumgewinn von 15 Yards bedeutete. Beim Zusammenprall schien sich Aiyuks Knie zu überstrecken. Das medizinische Personal der Niners eilte sofort auf das Spielfeld, um Aiyuk zu versorgen, der einige Minuten am Boden blieb, bevor er langsam zur Seitenlinie humpelte. Er wurde schließlich auf einem Cart in die Umkleidekabine gebracht und konnte zur zweiten Halbzeit nicht mehr zurückkehren.