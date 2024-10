Brock Purdy: Am Scheideweg auf sich allein gestellt

Als Reaktion auf die denkbar knappe Super-Bowl-Pleite gegen die Chiefs wollten die 49ers dieses Jahr groß angreifen. Kurz vor der Halbzeit der NFL -Saison steht die Franchise aus San Francisco allerdings am Scheideweg. Nach der Niederlage im Super-Bowl-Rematch gegen Kansas City in Woche sieben steht die Mannschaft von Head Coach Kyle Shanahan bei einer 3:4-Bilanz . Die Playoffs sind durchaus gefährdet!

Receiver verletzt: Purdy fehlen die Anspielstationen

Nach Schussverletzung: Ausgerechnet Pearsall macht Hoffnung

Denn trotz einer bis dato schwachen Saison müssen die 49ers ihren Kopf noch nicht in den Sand stecken. Durch einen Sieg gegen Dallas könnte man mit etwas Schützenhilfe der Seahawks und Cardinals sogar die Führung in der NFC West erobern. Bei einer Niederlage droht man jedoch, den Anschluss zu verlieren.

Purdy muss die 49ers-Offense auf seinen Rücken nehmen

Am Ende kommt es wohl auf Quarterback Purdy an, der Lösungen für seine voraussichtlich fehlenden Anspielstationen finden muss. Gegen die Chiefs klappte das vergangene Woche allerdings überhaupt nicht. Bei der 18:28-Niederlage warf der 24-Jährige drei Interceptions und brachte nur 17 seiner 31 Passversuche an den Mann (55 %). Dazu kam er mit 212 Passing Yards auf einen bisherigen Tiefstwert in der noch jungen Saison, in welcher der junge Quarterback - genau wie sein Team - den Erwartungen hinterherhinkt.