Unfassbar! Emotionales Comeback nach Schussverletzung

SPORT1-AI 21.10.2024 • 06:33 Uhr Ricky Pearsall kehrt nach einer Schussverletzung in die NFL zurück. Nach 50 Tagen spielt er wieder für die 49ers und erhält Standing Ovations.

In einem Krankenhausbett liegend, nur 24 Stunden nachdem er bei einem mutmaßlichen bewaffneten Raubüberfall in die Brust geschossen wurde, hatte Ricky Pearsall zwei Fragen an jeden, der ihm begegnete: Werde ich überleben und, wenn ja, werde ich wieder Football spielen können?

Die Antwort auf die erste Frage kam schnell, als die Ärzte ihm versicherten, dass er trotz der schweren Verletzung überleben würde. Die Antwort auf die zweite Frage erforderte jedoch mehrere Tests und eine lange, schwierige Nacht. Am Morgen des 1. September gaben die Ärzte Pearsall die Hoffnung, dass er wieder als Receiver für die San Francisco 49ers spielen könnte.

Die wirkliche Antwort kam jedoch erst am Sonntag, als er sein rotes Trikot mit der Nummer 14 über seine Schulterpolster zog und in seinem ersten NFL-Spiel der regulären Saison gegen die Kansas City Chiefs auflief. Ein Moment, der 50 Tage in der Entstehung war.

Ein emotionales Comeback

„Es bedeutete alles“, sagte Pearsall, als er zum ersten Mal seit dem Vorfall öffentlich sprach. „Offensichtlich, all die Widrigkeiten, die ich in den letzten Monaten durchgemacht habe, es war wirklich gut, wieder mit meinen Jungs da draußen zu sein. ... Als der Vorfall passierte, dachte ich zuerst an die Jungs und die Trainer in dieser Umkleidekabine, das gesamte Team, und sie haben einen großartigen Job gemacht, mich zu unterstützen, und es war ein riesiger Segen für mich.“

Pearsalls Rückkehr auf das Spielfeld war vielleicht kürzer als von den Niners zunächst erwartet, aber angesichts seiner schnellen Genesung auch nicht völlig unerwartet. Am 31. August war Pearsall in der Union Square-Gegend von San Francisco einkaufen, als ein 17-jähriger Schüler aus dem nahegelegenen Tracy, Kalifornien, versuchte, ihn zu überfallen.

Bei der daraus resultierenden Auseinandersetzung wurden sowohl Pearsall als auch der Verdächtige angeschossen. Pearsall wurde ins San Francisco General Hospital gebracht, wo er als „ernst, aber stabil“ eingestuft wurde.

Unterstützung und Genesung

Während des Spiels gegen die Chiefs erinnerte sich Pearsall lächelnd an den Besuch von Niners-General-Manager John Lynch, der einer der ersten war, der im Krankenhaus eintraf.

„Da bin ich wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen, als ich ihn sah“, sagte Pearsall. „Einfach weil es anders war zu wissen, dass ich nicht in Woche 1 spielen konnte ... Ich war super aufgeregt und die Art und Weise, wie es ablief, machte mich ein wenig emotional. Aber ihn dort zu sehen, das war der Moment, in dem alles real wurde.“

Ein schneller Heilungsprozess

Pearsall und die Niners erkannten, wie glücklich er war. Die Kugel, die ihn traf, war „durch und durch“, was bedeutete, dass sie auf der rechten Vorderseite seiner Brust eintrat und aus seinem Rücken austrat. Nach einigen nächtlichen Tests und Röntgenaufnahmen, um sicherzustellen, dass es keine schwereren Nervenschäden gab, wurde Pearsall am nächsten Tag ohne Operation entlassen.

Er wurde auf die Non-Football Injury List gesetzt, was bedeutete, dass er mindestens vier Spiele aussetzen musste, bevor er zurückkehren konnte. Doch Pearsall war weniger als 48 Stunden nach dem Vorfall wieder in der Einrichtung der Niners und begann schnell, seinen Weg zurück auf das Feld zu finden.

Der große Tag

Am Sonntag erklärte Pearsall, dass die größte physische Hürde in seiner Genesung das Narbengewebe im Bereich der Wunde war. Dieses Narbengewebe befand sich unter seiner Achselhöhle und erstreckte sich von seiner Brust bis zu seinem Rücken. Von da an ging es darum, die volle Bewegungsfreiheit in seinem rechten Arm und seiner Schulter wiederzuerlangen. Als dies vor einigen Wochen geschah, fühlten sich die Niners und Pearsall endlich bereit, sein 21-tägiges Trainingsfenster zu öffnen.

Mit 1:32 Minuten in der ersten Halbzeit fand Quarterback Brock Purdy Pearsall in der Mitte für einen 6-Yard-Gewinn. Es war ein relativ unscheinbarer erster Fang, aber Kansas City nahm sofort eine Auszeit, um den Ball vor der Halbzeit zurückzubekommen.

Diese Auszeit ermöglichte es den 49ers-Fans im Stadion, aufzustehen und Pearsall mit einer kurzen stehenden Ovation zu ehren. In diesem Moment, so Pearsall, begann das Gewicht seiner Reise ihn zu treffen, als Teamkollegen ihn beglückwünschten und ihm sagten, wie stolz sie auf ihn sind.