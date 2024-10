Haason Reddick beendet Vertragsstreit: Rückkehr zu den New York Jets perfekt

Nach mehr als sechs Monaten hat sich Haason Reddick entschieden, seine Arbeit bei den New York Jets aufzunehmen. Der herausragende Edge Rusher beendete seinen Vertragsstreik am Sonntag und stimmte einem angepassten Vertrag mit den Jets zu, wie sein Agent ESPN‘s Adam Schefter mitteilte. „Wir werden weiterhin an einer langfristigen Verlängerung mit den Jets arbeiten“, erklärte Agent Drew Rosenhaus, der den angepassten Vertrag zusammen mit Ryan Matha ausgehandelt hat.

Es ist denkbar, dass Reddick nächste Woche gegen die New England Patriots spielen könnte, aber sein Einsatz hängt von seiner Fitness ab. Die Jets, die am Sonntagabend gegen die Steelers in Pittsburgh spielen, haben die Möglichkeit, eine zweiwöchige Kaderausnahme zu nutzen. Reddick, 30, verstärkt eine Verteidigung, die in dieser Saison 20 Sacks erzielt hat, was den dritten Platz in der NFL bedeutet. Er wird den Verlust von Defensive End Jermaine Johnson ausgleichen, der nach einem Achillessehnenriss in Woche 2 für die Saison ausfällt.