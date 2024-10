NFL: Drama-Sieg für Falcons! Cousins mit Meilenstein

NFL: Cousins zieht mit Manning und Mahomes gleich

Bemerkenswert: Es ist das sechste Mal, dass Cousins mindestens 350 Yards und drei Touchdowns in einem Prime-Time-Spiel gelangen. Ein Meilenstein, der der 36-Jährigen ESPN Research zufolge mit dem mehrmaligen Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) und NFL-Ikone Peyton Manning gleichziehen ließ. Auch in der Geschichte der Falcons hatte noch nie zuvor ein Spieler so viele Passing Yards in einem Spiel erzielt - Cousins‘ Fehlpass gut zwei Minuten vor dem Ende war da leicht zu verschmerzen.