NFL-Profi suspendiert! "Negative Auswirkungen auf das Team"

SPORT1-AI 05.10.2024 • 22:56 Uhr Die Packers suspendieren Romeo Doubs für ein Spiel wegen teamschädigenden Verhaltens. Grund sind versäumte Trainingseinheiten und Meetings.

Die Green Bay Packers haben ihren Wide Receiver Romeo Doubs für ein Spiel suspendiert. Der Grund: Verhaltensweisen, die dem Team schaden. Diese Entscheidung traf das Team kurz vor der Abreise zum Spiel gegen die Los Angeles Rams.

Doubs hatte zwei Trainingstage sowie Meetings versäumt, was zunächst mit persönlichen Gründen erklärt wurde. Doch laut Sports Illustrated war Doubs unzufrieden mit seinen Einsatzmöglichkeiten. Weder Doubs noch sein Agent äußerten sich zu den Vorfällen, doch Berichten zufolge sollen weder Verletzungen noch familiäre Angelegenheiten die Ursache gewesen sein.

Packers General Manager Brian Gutekunst erklärte: „Leider mussten wir die schwierige Entscheidung treffen, Romeo für das Spiel in dieser Woche zu suspendieren. Seine Entscheidungen und Handlungen während der Woche hatten negative Auswirkungen auf das Team. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir positiv weitermachen können. Romeo ist ein wertvolles Mitglied unseres Teams und wir freuen uns darauf, ihn nächste Woche wieder willkommen zu heißen.“

NFL-Profi fehlt im Training

Einen Tag vor der Suspendierung wurde Doubs im Spielstatusbericht als fraglich geführt. Trainer Matt LaFleur beschrieb seinen Status als „von Tag zu Tag“.

Doubs nahm am Mittwoch am Training teil, erschien jedoch weder am Donnerstag noch am Freitag auf dem Teamgelände. Ob er am Samstag vor dem Abflug nach Kalifornien auf dem Teamgelände war, blieb unklar.

Die Suspendierung kostet Doubs 54.722 Dollar – 1/18 seines Grundgehalts.

Packers mit Verletzungssorgen

Am Sonntag werden die Packers voraussichtlich auch auf Wide Receiver Christian Watson verzichten müssen, der sich im letzten Spiel gegen die Minnesota Vikings am linken Knöchel verletzte. Watson wurde am Freitag als fraglich eingestuft.

Doubs rangiert mit 20 Catches für 169 Yards auf dem zweiten Platz im Team, hat jedoch in dieser Saison noch keinen Touchdown erzielt. In der letzten Saison war er der meistangespielte Receiver der Packers mit 96 Targets und belegte mit 59 Catches für 674 Yards den zweiten Platz hinter Jayden Reed. Er erzielte acht Touchdowns und spielte in allen 17 Spielen. Als Rookie fing er 42 Pässe für 425 Yards und drei Touchdowns in 13 Spielen.

In zwei Spielen ohne den verletzten Starting Quarterback Jordan Love setzten die Packers auf lauflastige Spielpläne. Backup-Quarterback Malik Willis warf in diesen Partien nur 33 Pässe, die Packers gewannen jedoch beide.

Bei Loves Rückkehr am Sonntag warf das Team 54 Pässe, acht davon gingen an Doubs, der vier Pässe für 39 Yards fing. Nur Dontayvion Wicks wurde häufiger angespielt.

Nächste Suspendierung bei den Packers

Doubs ist der zweite Packers-Spieler, der in den letzten zwölf Monaten suspendiert wurde. Cornerback Jaire Alexander erhielt im Dezember eine Spielsperre wegen schädlichen Verhaltens.