NFL: Schock um Star-Receiver

SPORT1 29.10.2024 • 19:34 Uhr Stefon Diggs von den Houston Texans verletzt sich schwer. Der Star-Receiver wird den Rest der Saison ausfallen.

Schock bei den Houston Texans! Wie Trainer DeMeco Ryans auf einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, hat sich NFL-Star-Receiver Stefon Diggs am vergangenen Sonntag beim 23:20-Sieg gegen die Indianapolis Colts das Kreuzband gerissen. Damit wird er für den Rest der Saison ausfallen.

„Es tut richtig weh, solche News aus dem Team zu hören. Er hat alles gegeben, was wir von ihm verlangt haben, natürlich tut es ihm weh und wir leiden auch mit ihm“, erklärte der Coach.

Diggs kam erst im Sommer nach Houston

Texans Star-Quarterback C.J. Stroud meinte: „Es tut mir wirklich leid für ihn. Er hatte die beste Zeit in seiner Karriere, das hat er uns gesagt.“

Sein Teamkollege Laremy Tunsil sagte traurig, dass das ganze Team es natürlich nicht gerne sehe, wenn ein Mitspieler am Boden liege. „Wir hassen es, unsere Brüder fallen zu sehen. Wir haben so viel in dieses Spiel investiert, da sieht man es nicht gerne. Es passiert aber leider“, so der Tackle.

Nächster Rückschlag für die Texans

In der laufenden Saison fing der Receiver 47 Bälle für 496 Yards. Erst in der vergangenen Offseason kam Diggs via Trade von den Buffalo Bills nach Houston. Dafür bezahlten die Texans einen Zweitrundenpick im kommenden Draft. Der Wechsel untermalte die hohen Ambitionen der Franchise. Diggs Vertrag läuft nach der Saison aus.

Die Verletzung von Diggs ist ein weiterer Rückschlag für die Texans, die bereits auf ihren führenden Receiver Nico Collins verzichten müssen. Collins fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung mindestens ein weiteres Spiel aus. Nun wird erwartet, dass Tank Dell eine größere Rolle in der Offensive übernimmt, wenn die Texans am Donnerstagabend auf die New York Jets treffen.

Dell, dessen Leistung in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückblieb, steht nun im Fokus. Nach einer beeindruckenden Rookie-Saison mit 709 Yards und sieben Touchdowns in nur elf Spielen, bevor er sich das Bein brach, hat er in dieser Saison bisher 229 Yards erzielt. Immerhin konnte er im letzten Spiel seinen zweiten Touchdown verbuchen, was den Texans half, ihre Führung in der AFC South mit einer Bilanz von 6:2 auszubauen.

