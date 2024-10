NFL: Trainerjob für Brady?

Der Kampf um das Ei lässt Tom Brady einfach nicht los. „Es ist ein Segen zu wissen, dass ich für den Rest meines Lebens Teil der großartigsten Liga der Welt sein werde“, schwärmte der Football-Rentner in den Sozialen Netzwerken über seinen millionenschweren Einstieg in die NFL .

„Ich bin sehr bestrebt, auf jede erdenkliche Weise zur Organisation beizutragen“, versprach der 47-Jährige: „Und, was am wichtigsten ist: Footballspiele zu gewinnen.“

Fünf Prozent für Brady

Die Rückkehr auf den Platz oder ein Engagement an der Seitenlinie ist Brady aber untersagt, innerhalb des Teams darf der „GOAT“ (Greatest of all Time/Größter aller Zeiten) laut NFL-Reglement keine offizielle Position bekleiden. Dies ist dem Haupteigentümer und dessen Familienmitgliedern vorbehalten. Besitzer Mark Davis will Brady in inoffizieller Rolle dennoch in Entscheidungen einbinden.