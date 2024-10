NFL: Trainerwechsel hilft nicht! Jets & Rodgers unterliegen Bills

Bei den New York Jets verpufft der Trainerwechsel. Aaron Rodgers gelingt ein besonderes Kunststück, die Pleite im Monday Night Game gegen die Buffalo Bills kann der NFL-Superstar dennoch nicht verhindern.

Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben ihren Abwärtstrend in der NFL auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Robert Salah nicht stoppen können. Das Team aus dem Big Apple unterlag unter ihrem neuen Head Coach Jeff Ulbrich im Monday Night Game den Buffalo Bills im eigenen Stadion mit 20:23, kassierte damit die dritte Niederlage in Folge.