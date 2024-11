Keine Anklage: Lions-Star Jameson Williams entlastet

SPORT1-AI 26.11.2024 • 11:00 Uhr Jameson Williams von den Detroit Lions wird nicht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sieht keine Grundlage für eine Anklage wegen Waffenbesitzes.

Detroit Lions Wide Receiver Jameson Williams wird nach einem Vorfall am 8. Oktober nicht strafrechtlich verfolgt. Die Staatsanwaltschaft von Wayne County hat entschieden, keinen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des verdeckten Waffenbesitzes zu erlassen. Der Grund: Die Gesetzeslage ist in diesem speziellen Fall unklar und die Absicht des Concealed Pistol License (CPL) Gesetzes unterstützt keine Anklage unter den gegebenen Umständen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Unvoreingenommene Prüfung des Falls

Staatsanwältin Kym Worthy erklärte in einer Stellungnahme, dass der Fall gründlich und objektiv geprüft wurde, unabhängig von Williams‘ Status als NFL-Spieler. „Wir haben nicht berücksichtigt, dass Mr. Williams ein professioneller Athlet aus Detroit ist“, schrieb Worthy. „Wir haben in der Vergangenheit bereits Athleten aus dem Raum Detroit angeklagt und hätten auch in diesem Fall nicht gezögert, wenn die Fakten eine Anklage gerechtfertigt hätten. Bei unseren Entscheidungen zählen nur die Fakten und das Gesetz.“

Williams-Brüder führen Waffen im Wagen mit

Laut Bericht war Williams als Beifahrer in einem Fahrzeug unterwegs, das von seinem Bruder gesteuert wurde. Sie wurden am Dienstag, den 8. Oktober, gegen 1:02 Uhr von zwei Polizisten in einem markierten Polizeiauto angehalten. Die Beamten bemerkten ein schwarzes Fahrzeug mit verdecktem Nummernschild, das angeblich über der Geschwindigkeitsbegrenzung und unsicher fuhr. Auf die Frage der Polizei, ob sich Waffen im Fahrzeug befänden, gab Williams' Bruder an, dass sich zwei Waffen im Auto befänden – eine auf dem Rücksitz und eine unter Williams' Beifahrersitz.

Rechtliche Bewertung und Konsequenzen

Die Waffe auf dem Rücksitz war auf Williams' Bruder registriert, der eine gültige CPL besaß. Die Waffe unter dem Beifahrersitz war auf Jameson Williams registriert, der jedoch keine CPL hatte. Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass Williams berechtigt wäre, eine Lizenz zum verdeckten Tragen und Transportieren einer Waffe zu erhalten. Es gab keine Anhaltspunkte, die Williams als kriminell oder gefährlich einstufen würden, so die Analyse der Staatsanwaltschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während des Stops identifizierte sich Williams mehrfach als Spieler der Lions. Er wurde in Handschellen gelegt und in ein Polizeiauto gesetzt, jedoch später vor Ort freigelassen, als ein Vorgesetzter der Polizei eintraf. Der Bruder, der das Auto fuhr, erhielt Verkehrsverwarnungen.

Appell an die Gesetzgebung

Worthy betonte, dass ein Team von Anwälten den Fall geprüft habe und alle zu dem Schluss kamen, dass dies die beste Entscheidung unter den einzigartigen Umständen des Gesetzes sei. „Der CPL-Inhaber war der Fahrer und hatte die Kontrolle über das Auto. Es besteht Bedarf an klaren Richtlinien, wie viele Waffen ein gültiger CPL-Inhaber kontrollieren kann“, sagte Worthy. „Ich fordere die Legislative auf, dieses Gesetz genau zu prüfen, damit die Staatsanwälte in Michigan in Zukunft klare und sinnvolle Richtlinien haben.“

Williams' sportliche Leistung und Reaktion

Williams, der 2012 an zwölfter Stelle von den Lions gedraftet wurde, ist der zweitbeste Receiver des Teams mit 602 Yards und vier Touchdowns, hinter Amon-Ra St. Brown. Trotz einer Sperre von zwei Spielen ohne Bezahlung wegen Verstoßes gegen die NFL-Richtlinien zu leistungssteigernden Substanzen, kehrte er stark zurück. In Woche elf gegen Jacksonville erzielte er 124 Yards und einen Touchdown – ein Karriere-Bestwert.