NFL: Einst vom Hof gejagt, nun der Dominator - Saquon Barkley blüht auf

Saquon Barkley wird im Sommer bei den New York Giants vom Hof gejagt. Nun dreht der Runningback richtig auf. Eine Szene von ihm löst bereits riesige Wellen im Internet aus.

Jalen Hurts lächelte nur und nahm den nächsten Touchdown quasi als Selbstverständlichkeit hin. 72 Meter weiter vorne spielte Saquon Barkley die Luftgitarre und feierte seinen nächsten großen Auftritt. Der Runningback der Philadelphia Eagles sorgte fast im Alleingang für das 37:20 gegen die Los Angeles Rams und taucht nach der nächsten überragenden Performance nun sogar in der MVP-Diskussion der NFL auf.

Er erlief 255 Yards, erzielte zwei Touchdowns und fing vier Pässe für weitere 47 Yards. Insgesamt kam er also auf absurde 302 Yards. Solche Leistungen hat die beste Football-Liga der Welt lange nicht gesehen - selbst von Derrick Henry nicht. Linebacker Jared Verse von den Los Angeles Rams bewunderte seinen Gegenspieler: „Ich habe nie einen Running Back wie ihn gesehen.“

Barkley auf dem Weg zum MVP-Titel?

Beim Erfolg über die Jacksonville Jaguars (28:23) hatte der 27-Jährige mit einer akrobatischen Offensivaktion die Fans in den sozialen Medien sogar total zum Ausflippen gebracht . Der von den New York Giants zu den Eagles gekommene Routinier hatte dabei seine Gegner stehen lassen und dann seinen 1,83 Meter großen Gegenspieler Jarrian Jones übersprungen – und das rückwärts.

Barkley ist seit Wochen nicht mehr zu stoppen und überrollt die Gegner reihenweise. In 11 Spielen in dieser Saison hat er schon seinen Bestwert für die erlaufenen Yards aufgestellt, mit 1.392. Das sind deutlich mehr als 100 Yards pro Spiel und damit herausragend. Die zehn Touchdowns sind ebenfalls stark. Doch Barkley wird auch immer wieder von Spielmacher Hurts mit Pässen gefüttert und hat dadurch noch einmal 257 Yards und zwei Touchdowns gesammelt.

In den vergangenen sechs Jahren bei den New York Giants hatte der 27-Jährige deutlich seltener für solche Highlights gesorgt - wenngleich er alles andere als schlecht spielte. Allerdings konnte er sein Potenzial aufgrund seiner schwächeren Mitspieler und den schwächelnden Quarterbacks nie ganz zeigen. 2020 verpasste er mit einem Kreuzbandriss nahezu komplett

2018 wurde er an zweiter Stelle im Draft ausgewählt. Damit verbunden waren riesige Erwartungen. Barkley sollte der nächste ganz große Sport-Superstar in New York werden. Das wurde er aus diesen Gründen aber nicht.