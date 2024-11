NFL: Eagles-Star mit irrer Touchdown-Marke bei Sieg gegen Commanders

Saquon Barkley einmal mehr in aller Munde! Der Running Back der Philadelphia Eagles hat auch im Thursday Night Game der NFL gegen die Washington Commanders mächtig für Furore gesorgt. Barkley avancierte beim 26:18 (0:7, 3:0, 3:3, 20:8)-Sieg nicht nur zum Matchwinner, sondern ließ sich zudem dafür feiern, in der spannenden Aufholjagd seines Teams binnen 20 Sekunden gleich zwei Touchdowns erzielt zu haben.

Zur Erinnerung: Erst in der Vorwoche beim Erfolg über die Jacksonville Jaguars (28:23) hatte der 27-Jährige mit einer akrobatischen Offensivaktion für Aufsehen gesorgt. Der von den New York Giants zu den Eagles gekommene Routinier hatte dabei seine Gegner stehen gelassen und dann seinen 1,83 Meter großen Gegenspieler Jarrian Jones übersprungen – und das rückwärts.

NFL: Barkley mit zwei Touchdowns binnen 20 Sekunden

Nun trumpfte Barkley auch im Duell mit Washington groß auf - dank eines furiosen 20:8-Schlussviertels seiner Franchise, zu dem er nicht nur wegen seiner beiden Touchdowns innerhalb kürzester Zeit maßgeblich beitrug. Mit 198 Yards insgesamt, davon 146 erlaufene und 52 gefangene, war es sein achtes Spiel in dieser Saison mit mehr als 100 Yards von der Line of Scrimmage - eine Bilanz, die in dieser Saison kein anderer Spieler vorweist. Besonders beeindruckend auch Barkleys Serie gegen die Commanders: Es war das vierte Spiel in Folge, in dem er gegen Washington mehr als 100 Yards realisierte.