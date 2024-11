NFL: Giants setzen 160-Millionen-Star auf die Bank

SPORT1-AI 18.11.2024 • 15:10 Uhr Die New York Giants setzen Quarterback Daniel Jones auf die Bank. Tommy DeVito startet gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Die New York Giants haben eine weitreichende Entscheidung getroffen! Der bisherige Starting Quarterback Daniel Jones wird auf die Bank gesetzt. An seiner Stelle wird Tommy DeVito das Team als neuer Starter anführen. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt für die Giants, die Jones vor weniger als zwei Jahren mit einem Vierjahresvertrag über 160 Millionen Dollar ausgestattet hatten.

Vertragsklauseln beeinflussen Entscheidung

Tommy DeVito wird ab dem kommenden Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers im MetLife Stadium als Starting Quarterback auflaufen. Die Giants, die mit einer Bilanz von 2:8 aus ihrer Bye Week kommen, haben zudem den erfahrenen Drew Lock im Kader, der in dieser Saison als Backup für Jones fungierte. Mit noch sieben verbleibenden Spielen in der Saison ist die Entscheidung, den Quarterback zu wechseln, ein bedeutender Schritt.

Ein entscheidender Faktor für die Banksetzung von Jones war eine Verletzungsgarantie in Höhe von 23 Millionen Dollar in seinem Vertrag für 2025. Diese Summe wird vollständig garantiert, falls Jones sich verletzt und in der Offseason keinen medizinischen Test besteht. Die Giants sind nicht das erste Team, das einen Quarterback zum Schutz vor einer solchen Garantie auf die Bank setzt. In der vergangenen Saison handelten die Denver Broncos mit Russell Wilson und die Las Vegas Raiders mit Jimmy Garoppolo ähnlich.

Trainerstab und Management unter Druck

Nach der Niederlage in Woche zehn gegen die Carolina Panthers erklärte Coach Brian Daboll, dass das Team während der Bye Week alles evaluieren würde. Dies war ein deutlicher Kontrast zu den vorherigen Wochen, in denen er Jones nach Niederlagen sofort das Vertrauen aussprach. Bereits in den vergangenen Wochen gab es Anzeichen dafür, dass die Giants in diese Richtung gehen könnten. So suchten sie offen nach einem Quarterback im Draft und zogen Jones in der Niederlage gegen die Philadelphia Eagles in Woche sieben aus dem Spiel.

Jones' Formkurve zeigt nach unten

Daniel Jones hat seit dem Gewinn eines Playoff-Spiels nach der Saison 2022 und der Vertragsunterzeichnung im März 2023 Schwierigkeiten, seine Form zu finden. In seinen letzten 16 Starts erzielten die Giants eine Bilanz von 3:13. Jones warf in dieser Zeit zehn Touchdown-Pässe und 13 Interceptions, darunter zwei entscheidende Fehlpässe tief in der gegnerischen Hälfte während der 20:17 Niederlage in der Overtime gegen die Carolina Panthers in Deutschland. In den letzten fünf Spielen brachte er es auf zwei Touchdown-Pässe und vier Interceptions.

Ein Neuanfang für die Giants

Die Giants, die in der NFL mit durchschnittlich 15,6 Punkten pro Spiel auf dem letzten Platz in der Scoring-Statistik stehen, könnten im kommenden Draft einen der Top-Picks für einen neuen Quarterback nutzen. Der Abschied von Jones ist sowohl eine Kritik an Coach Daboll und General Manager Joe Schoen als auch an den Quarterback selbst.