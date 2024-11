NFL: Kane offen für Football-Zukunft

Am Rande des NFL Munich Games zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants spricht Bayern-Star Harry Kane über die NFL und eine Karriere nach der Karriere.

Im Interview bei NFL Network verrät der Stürmer Fan vom American Football zu sein. Eine NFL-Ikone brachte den Engländer dabei zum US-Sport: „Um ehrlich zu sein, habe ich mit Tom Brady gestartet. Ich habe mich in seine Art des Spielens verliebt, wie er zur Weltspitze aufgestiegen ist.“ Kane sieht in Brady ein Vorbild. Der Aufstieg des Weltstars „motiviert mich in meiner Karriere“, erklärte der Ausnahme-Stürmer.

Kane prophezeit Top-Event in der Allianz Arena

Seit 2023 spielt Kane in der Bundesliga beim Rekordmeister aus München , was danach geschieht ist „noch weit weg“, eine Zukunft im Football ist aber nicht undenkbar: „Ich denke es hängt stark davon ab, wie meine weitere Karriere verläuft. Ich weiß, ich müsste viel üben, viel Leidenschaft hineinstecken. Falls die Zeit kommen sollte, dann würde ich es gerne probieren.“

Mit dem Fuß würde Kane sicher einiges mitbringen, um sich in dem Sport durchzusetzen. In dieser Saison traf der Mittelstürmer bereits elfmal. Nach der Länderspielpause soll diese Quote weitergeführt werden, auch deshalb fügt er mit Blick auf den Rasen der Allianz Arena schmunzelnd an: „Zerstört es nicht zu sehr.“